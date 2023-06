Bogaci nie narzekają na kryzys. Rynek dóbr luksusowych przeżywa ożywienie

Wysoka inflacja i drożyzna coraz mocniej dają się we znaki milionom Polaków. Nie tylko drenują portfele, ale również zmuszają do zaciskania pasa, by wystarczyło do pierwszego. Kolejne podwyżki opłat czy podstawowych produktów wymuszają cięcia w domowych budżetach.

Z badania przeprowadzonego przez Big InfoMonitor wynika, że już 91 proc. Polaków oszczędza na zakupach żywności. „Kupujemy mniej alkoholu, słodyczy i dań gotowych. Rzadziej też chodzimy do restauracji” — o czym pisaliśmy w czerwcu na łamach Wprost.pl. Rezygnację z kupowania konkretnych produktów i ograniczenie ich ilości zadeklarowało 53 proc. badanych. Coraz więcej osób decyduje się na dodatkową pracę, by nie zalegać z czynszem.

Tej branży drożyzna nie dotyczy. Sprzedaż dóbr luksusowych pnie się w górę

Nie wszyscy mają jednak powody do narzekań. Chociaż drożyznę widać niemal na każdym kroku, to można znaleźć takie branże gospodarki, które mogą pochwalić się coraz lepszymi wynikami finansowymi. Zdaniem ekspertów jednym z takich sektorów jest rynek dóbr luksusowych, który znów przeżywa ożywienie.

Tylko w 2022 roku rynek luksusowych produktów wzrósł o 19 proc. i osiągnął wartość 345 mld euro. „Po rekordowym ubiegłym roku branża utrzymała wysoką dynamikę sprzedaży, odnotowując 9-11 proc. wzrost w I kwartale tego roku” — wynika z raportu firmy doradczej Bain & Company. „Na pierwszych miejscach na liście najlepiej sprzedających się produktów znalazły się zegarki i biżuteria” — czytamy.

Eksperci liczą na dalsze wzrosty. Mają w tym pomóc turyści z Azji

Eksperci mają nadzieję na dalszy wzrost sprzedaży jeszcze w tym roku. Mają w tym pomóc zarówno zwiększenie ruchu turystycznego, jak i zniesienie restrykcji pandemicznych w Chinach.

Analitycy Bain & Company wraz z mediolańską Fondazione Altagamma, monitorującą rynek luksusowej odzieży, biżuterii i kosmetyków, prognozują dalszy wzrost sprzedaży od 5 do 12 proc. Ich zdaniem tylko w tym roku sprzedaż luksusowych produktów osiągnie wartość 360-380 mld euro. Optymistycznie wyglądają także zapowiedzi na kolejne lata.

Dla całej branży nadchodzą złote lata

Zdaniem ekspertów dla całego sektora drogich towarów nadchodzi sprzedażowe El Dorado. Analitycy podtrzymują wcześniejszą prognozę wartości tego rynku na poziomie 530-570 mld euro w 2030 roku, co oznaczałoby ponad dwukrotny wzrost w ciągu tej dekady.

– Scenariusze dla rynku w 2023 roku zależą przede wszystkim od rozwoju sytuacji w Chinach – mówi Katarzyna Wal, starszy menadżer w Bain & Company. – Zniesienie obostrzeń covidowych i ograniczeń dla podróżujących będzie miało ogromne znaczenie lokalnie – dodaje.

Jej zdaniem po długim okresie zakupowej posuchy, mieszkańcy Państwa Środka są gotowi na „luksusową wiosnę”. – Doprowadzi to do wzrostu sprzedaży również w Europie, gdyż tutejszy rynek dóbr luksusowych jest w dużej mierze zależny od turystów z Azji, którzy podczas wojaży zaopatrują się w towary topowych marek — zaznacza ekspertka.

Klienci wybierają najczęściej luksusowe zegarki i biżuterię

Największym zainteresowaniem klientów cieszą się zegarki i biżuteria z kategorii superluksusowych. Z raportu wynika, że niekwestionowanym liderem w sprzedaży zegarków pozostaje Rolex. Z kolei największe luksusowe marki wśród biżuterii jak Cartier czy Tiffany osiągnęły niemal 20 proc. wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym.

Większe zainteresowanie widać w sklepach oferujących luksusowe produkty. Klienci nie tylko oglądają, ale coraz częściej kupują produkty renomowanych światowych marek. Pan Adam obchodzi z żoną Anną okrągłą rocznicę ślubu. Dla swojej wybranki kupił bardzo drogę biżuterię, sam zaś otrzyma wymarzony zegarek. – To wyjątkowa okazja, dlatego oboje z żoną postawiliśmy na jakość i luksus – mówi. klienci kupują mniej, ale produkty o większej wartości.

Sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na sprzedaż dóbr luksusowych

Kolejne miejsce zajęły torebki najbardziej znanych marek. Dla wielu zamożnych klientek są one postrzegane jako dobra lokata kapitału. „Sprzedaż butów rośnie najszybciej w Azji, natomiast w sektorze beauty najszybciej rozwija się rynek perfum” — czytamy w raporcie.

Jak przekonują analitycy Bain & Company na rynek dóbr luksusowych olbrzymi wpływ mają przełomowe innowacje technologiczne. Ich zdaniem już wkrótce generatywna sztuczna inteligencja zmieni wszystkie etapy tworzenia i dystrybucji dóbr luksusowych, podobnie jak dzieje się to w innych dziedzinach gospodarki.

