Cukier za grosze i masło za 3,40 zł. Tak Biedronka i Lidl szaleją już od wczoraj

Tuż przed weekendem wielu z nas szuka produktów w promocyjnych cenach. Zajrzeliśmy do ofert Lidla i Biedronki, by sprawdzić, co kupimy taniej. Wybór jest dość spory.

Biedronka i Lidl to jedne z najpopularniejszych dyskontów w Polsce, które konkurują ze sobą od lat. Często znajdziemy w nich podobne akcje promocyjne m.in. te w stylu 2+1 i wiele innych. Tym razem w sklepach opłaca się sięgnąć m.in. po masło i cukier. Niektóre rabaty obowiązują tylko dzisiaj. Promocja na masło w Lidlu. Taniej prawie o połowę Lidl najnowszą gazetką promocyjną pochwalił się już wczoraj, jednak jedna z najatrakcyjniejszych promocji obowiązuje dopiero od dziś. Klienci sklepu wyjątkowo mogą nabyć masło ekstra 82 proc. tłuszczu z polskiej mleczarni Mlekovita za 3,45. Mowa o kostce 200 g, która regularnie kosztuje 6,49 zł, czyli aż o 46 proc. mniej. Akcja zniżkowa obowiązuje tylko 30 czerwca i do wyczerpania zapasów. Jeśli przed półkami zobaczycie długie kolejki, powód będzie dość jasny. W ramach promocji musimy pamiętać o prostej zasadzie – niska cena obowiązuje przy zakupie minimum trzech sztuk. Każde kolejne opakowanie nabite na paragon będzie kosztowało już 6,49 zł. W Biedronce rządzi cukier. Aż 34 proc. taniej Biedronka rusza z promocją na cukier już jutro, czyli 1 lipca. Tylko w sobotę klienci będą mieli okazję nabyć produkty takich marek jak Diamant, Królewski, Polski Cukier czy Sweet Family aż o 34 proc. taniej. Tak jak u konkurenta sieci, trzeba spełnić proste warunki. Okazuje się, że konieczne jest posiadanie karty Moja Biedronka, a zniżka nalicza się tylko, gdy zrobimy zakupy za minimum 29 zł – do tych zakupów nie wlicza się cukier. Dyskont wspomina również o limitach dziennych. Aby zapobiec sytuacjom, że jedna osoba wykupi większość zapasów, każdy klient może otrzymać maksymalnie 10 opakowań na jedną kartę Moja Biedronka. Warto zaznaczyć, ze to się opłaca – tradycyjnie za 1 kg zapłacimy nawet 5,99 zł, a jutro wyłącznie 3,95 zł. Inne promocje z Lidla i Biedronki Wspomniane promocje nie są jedynymi, które czekają na nas w sklepach. Jeszcze przed weekendem w Biedronce skorzystamy m.in. ze zniżki na kaszanki, kiełbasy na grilla, mleka, galaretki, soki czy lody. Wiele z mrożonych przysmaków otrzymamy za darmo w ramach 2 +1 gratis. Jeśli chodzi o Lidla, tutaj uwagę zwraca m.in. promocja na wszystkie kawy ziarniste – otrzymamy je o 50 proc. taniej, kabanosy Pikok – dostępne 78 proc. taniej, zniżka na piwo Somersby i Tyskie, olej Kujawski za 7,49 zł za 1 l oraz pieluszki i pantsy Lupilu dla dzieci. Czytaj też:

Kupisz te produkty, pomożesz psiakom. Trwa wyjątkowa akcja konsumenckaCzytaj też:

Tyle zarobisz na kasie. Tu pensje dla pracowników zostają podniesione od lipca