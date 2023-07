Gdzie na urlop? Młodzi wybierają zagraniczne wojaże, osoby w średnim wieku jadą w Polskę

Wakacje zaczęły się na dobre. Miliony Polaków już planują wyjazdy lub wybierają się na wymarzony urlop. W kraju największym zainteresowaniem cieszą się miejscowości wypoczynkowe nad morzem i w górach. Niemal co piąty turysta decyduje się na zwiedzanie największych polskich miast. Spore możliwości mają osoby, które planują spędzić wakacje za granicą. Powodzeniem wśród turystów cieszą się Hiszpania, Grecja, Włochy, Portugalia czy popularna w ostatnich latach Turcja.

Urlop spędzony w kraju czy za granicą? Ten szczegół wpływa na naszą decyzję

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że niemal dwie trzecie Polaków (65 proc.), zamierza spędzić tegoroczne wakacje w kraju. „Spośród osób deklarujących plany wyjazdowe wynika, że 42 proc. ankietowanych wybiera się nad morze. Dotyczy to zarówno osób, które planują urlop w kraju, jak i tych, którzy zdecydowali się spędzić go za granicą” — czytamy w raporcie.

Z tegorocznej edycji badania „Plany wakacyjne Polaków” wyłania się ciekawy podział, kto i w jaki sposób dokonuje wyboru miejsca wypoczynku na wakacje. Za granicę najczęściej wyjeżdżają osoby młodsze. Ponad jedna trzecia respondentów (36 proc.) jest w wieku 18-24 lata. Niemal tyle samo (35 proc.) ankietowanych to osoby z grupy 25-34 lata. Z kolei na urlop spędzony w kraju najczęściej decydują się osoby w średnim wieku oraz seniorzy. Aż 73 proc. badanych stanowią osoby w grupie wiekowej 35-45 lat. Kolejną grupę, niemal dwie trzecie urlopowiczów (67 proc.), stanowią osoby od 45 do 65 lat.

Cena, gwarancja dobrej pogody i atmosfera mają wpływ na nasze decyzje

Potwierdzają to nasi rozmówcy. Anna i Tomasz, studenci IV roku prawa spędzą tegoroczne wakacje na greckiej wyspie Rodos. – Grecja to nasze ulubione miejsce na wypoczynek. Każdego roku wybieramy inną wyspę — mówią. – Nasi rodzice wybrali urlop nad Bałtykiem. Chcą nie tylko odpocząć, ale również odwiedzić swoich znajomych. My wolimy zwiedzać kolejne miejsca w Europie — dodają.

W podobnym tonie wypowiadają się internauci w mediach społecznościowych. Młodsi użytkownicy wymieniają kolejne kraje, do których wkrótce się udadzą. Dopytują, co warto zwiedzić, do których miejscowości warto się wybrać. Przedstawiciele młodszego pokolenia przekonują, że pobyt za granicą to nie tylko gwarancja dobrej pogody (44 proc.), ale także chęć zobaczenia nowego miejsca (40 proc.) oraz atmosfera miejsca (31 proc.). Również w przypadku wyjazdów zagranicznych stosunkowo często wskazywana była dobra relacja jakości do ceny. Takiego zdania jest co czwarta osoba spędzająca wakacje za granicą.

Wakacje w Polsce mogą być tak samo udane jak za granicą. Tu jesteśmy „u siebie”

Innego zdania są osoby w wieku 40 plus. Wielu z nich przekonuje, że Polska jest tak samo atrakcyjnym krajem na wakacyjny wypoczynek jak Grecja czy Hiszpania, ale jest o ponad połowę tańsza. Dla wielu osób kwestie finansowe to jeden z najważniejszych czynników, którym kierują się przy wyborze miejsca wypoczynku.

Kolejnym, równie istotnym jest dla nich atmosfera miejsca, do którego się udają. Twierdzi tak aż 43 proc. ankietowanych. Nieco mniej, bo 38 proc. deklaruje natomiast, że w Polsce jest „u siebie” i po prostu lubi tutaj wypoczywać.

Wydatki w kraju są o połowę niższe niż za granicą. Urlopowicze liczą każdą złotówkę

Najbardziej popularnymi kierunkami wyjazdów krajowych, poza polskim morzem (37 proc.) są góry (22 proc.) i jeziora (19 proc.). Z roku na rok przybywa osób, które chcą spędzić wakacje na wsi, w parkach narodowych, innych uzdrowiskach lub SPA, ale jak wynika z raportu, uzyskały one jedynie po kilka procent wskazań.

Z badania wynika, że w czasie tegorocznych wakacji urlopowicze będą musieli znacznie głębiej sięgnąć do portfela. Ponad 40 proc. ankietowanych na wypoczynek w Polsce zamierza przeznaczyć kwotę do 1,5 tys. zł na osobę. Znacznie wyższe kwoty planujemy wydać w czasie urlopu za granicą. Niemal co drugi ankietowany twierdzi, że przeznaczy na zagraniczny wypoczynek powyżej 3 tys. zł na osobę.

