Lidl obniża ceny o wysokość podatku VAT. To kupisz taniej do 8 lipca

Wybieracie się na zakupy do Lidla? Jeśli nowy tydzień zaczynacie od wizyty w sklepie, nie powinniście przegapić aktualnych promocji. Tym razem dyskont zrezygnował z podatku 23 proc. VAT. Nie będzie on dotyczył kilku artykułów z kategorii przemysłowej. Sprawdziliśmy, co znalazło się na liście.

Produkty bez 23 proc. VAT. To kupimy taniej

Takie okazje nie zdarzają się często, od 3 do 5 lipca klienci Lidla skorzystają z tańszych artykułów jak tekstylia domowe i piżamy dla całej rodziny. To tylko pierwsza część promocji, bo zaraz po niej 6 lipca rozpocznie się kolejna i wtedy siec przeceni małe sprzęty AGD. Ta z kolei również potrwa trzy dni i zakończy się w sobotę – tego samego dnia ma ruszyć jeszcze jedna akcja dla majsterkowiczów.

Sieć tłumaczy swoją akcję jako wyjście naprzeciw Polakom. Rezygnacja z podatku 23 proc. VAT pozwala zaoszczędzić, a w okresie wakacyjnych jest to dla nas szczególnie ważne. Na liście produktów, które dostaniemy tanie już dziś, znalazły się m.in.: komplety miękkiej pościeli z chłodnej bawełny satynowej, satynowe poszewki na poduszki 40 x 40 cm, prześcieradło z dżerseju z gumką, puszyste i chłonne ręczniki frotté, a także poduszki TopCool 40 x 40 cm czy poduszki z mikrowłókna 70 x 80 cm – wszystko to od marki Livarno. Wspomniane wcześniej piżamy to z kolei odzież wykonana z bawełny i wiskozy.

Największe hity w Lidlu dopiero przed nami

Wyjątkowe szaleństwo w Lidlu zacznie się dopiero w czwartek. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że to właśnie sprzęty AGD będą cieszyły się największym powodzeniem. Na półkach zobaczymy tańsze artykuły Silvercrest jak beztłuszczowa frytkownica, czajnik elektryczny oraz toster ze stali szlachetnej w stylu urban jungle.

Ponadto w akcji wezmą udział narzędzia warsztatowe marki Parkside. Większość z nich będzie tańsza tylko w sobotę – zaoszczędzimy na frezarce górnowrzecionowej o mocy 1200 W, odkurzaczu piorącym 2 w 1, młotowiertarce o mocy 1050 W i sile uderzeniowej 3 J, laserze krzyżowym z 2 trybami projekcji, zestawie bitów i kluczy nasadkowych, tarczy do pilarki ręcznej oraz wózku transportowym. Większość wspomnianego asortymentu można zobaczyć już teraz w gazetkach promocyjnych Lidla.

