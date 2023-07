Firmy zmianiają strategię. O dostępności produktu na rynku mają decydować internauci

Znana polska marka modowa, która zyskała renomę m.in. dzięki współpracy z Warner Brothers, wychodzi poza utarte schematy i wprowadza na rynek modowy przełomowe rozwiązanie. Firma kreuje model współtworzenia ubrań, jej kolekcje tworzą klientki przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Firma zaprasza klientki do projektowania ubrań

Zdaniem ekspertów nowe rozwiązania mogą zmienić zasady gry na międzynarodowym rynku modowym. Dzięki zaproszeniu do współpracy klientek, osób spoza branży może zmienić się nasz sposób myślenia o projektowaniu mody. Cały proces tworzenia polskiej kolekcji rozpoczyna się od indywidualnego ankietowania, warsztatów online i webinariów.

Podczas spotkań klientki będą decydowały, jakie mają być modele, fasony, palety kolorów, składy materiałowe oraz rodzaje tkanin danego projektu. Następnie, po zebraniu tych informacji, sztuczna inteligencja przetworzy je i zaproponuje kształt kolekcji, tworząc moodboard oraz wizualizacje produktów. Nietypowe działania proponują także inne firmy.

Znana marka ogłasza konkurs dla użytkowników Tik Toka

„Marka OnlyBio wyprodukuje kosmetyki, które wybiorą użytkownicy Tik Toka” — informuje portal dlahandlu.pl. W poniedziałek 3 lipca rozpoczął się pierwszy konkurs, jego efektem będzie stworzenie linii kosmetyków przez społeczność znanej platformy społecznościowej, umożliwiającej tworzenie, udostępnianie i oglądanie krótkich klipów. Przez trzy tygodnie uczestnicy będą wybierać swoje typy etykiet, zapachów oraz nazwy — czytamy.

Tiktokerzy zdecydują jakie kosmetyki trafią na rynek. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, a internauci dopytują o każdy szczegół. W pierwszej odsłonie marka zaprezentuje na swoim kanale Tik Tok trzy wizualizacje etykiet nowych linii kosmetycznych. Wybrany zostanie wzór, który uzyska największą liczbę aktywności i sympatię. W kolejnym etapie tiktokerzy będą wybierali najlepsze zapachy każdej linii produktowej. Ostatni element konkursu to propozycja nazwy poszczególnych kosmetyków.

Zwycięzcy będą mieli swój nick na opakowaniu kosmetyków

„Podjęliśmy się tego wyzwania razem z naszym partnerem drogeriami Rossmann, w których będzie można od września zakupić tę limitowaną edycję kosmetyków. Widzimy bardzo duże zaangażowanie naszych obserwatorów, którzy bardzo często piszą do nas z propozycjami zapachów, czy konkretnych produktów. To między innymi skłoniło nas do oddania naszej limitowanej linii kosmetyków w ich ręce” — mówi Joanna Wierzbicka dyrektor marketingu OnlyBio.life na łamach portalu.

Firma wybierze najlepsze prace i doceni najlepszych internautów. Producent zapewnia, że 120 laureatów znajdzie swój nick na opakowaniach kosmetyków, jakie będzie można nabyć w znanej drogerii.

