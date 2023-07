Takich mieszkań poszukują Polacy. Ich oczekiwania zbadała sztuczna inteligencja

Drożyzna, z którą zmagamy się od wielu miesięcy, wymusza zmianę naszych zachowań i potrzeb. Wyższe ceny sprawiły, że szukamy tańszych rozwiązań. Podobnie wygląda sytuacja w branży nieruchomości. Polacy poszukują małych mieszkań – twierdzą eksperci. Potwierdzają to kolejne badania i analizy.

Małe, dwupokojowe mieszkanie jest spełnieniem marzeń. Takich lokali szukają klienci

„Największym zainteresowaniem klientów cieszą się lokale 2-pokojowe o powierzchni do 55 mkw. i w cenie od 300 do 500 tys. zł”— tak wynika z najnowszego raportu, który opracowała sztuczna inteligencja. AI dostępna w wyszukiwarkach Morizon.pl i Gratka.pl sprawdziła jakich nieruchomości z rynku wtórnego najczęściej szukali Polacy oraz jakie są ich preferencje. Badanie przeprowadzone zostało w maju.

Z danych pochodzących z tych dwóch serwisów branżowych wynika, że niemal dwie trzecie zapytań (65 proc.) dotyczyło mieszkań. Co piąty klient (21 proc.)poszukiwał domu jednorodzinnego, zaś pozostałe 14 proc. osób było zainteresowane nabyciem działki. „Klienci szczególną uwagę zwracali również na niską kondygnację, a do najbardziej pożądanych udogodnień należały miejsca postojowe i piwnice” — czytamy w raporcie.

Sztuczna inteligencja sprawdziła jakie są nasze oczekiwania

Sztuczna inteligencja dokładnie przeanalizowała wymagania i oczekiwania potencjalnych klientów. Aż 79 proc. użytkowników poszukuje nieruchomości mieszkalnych dla siebie. Największą popularnością cieszyły się lokale dwupokojowe. Zainteresowani nimi klienci odpowiadali za 42 proc. całkowitego popytu na mieszkania.

Nieco mniej chętnych było zainteresowanych mieszkaniami trzypokojowymi. Takich nieruchomości poszukiwał co trzeci klient (33 proc.). Z kolei najmniej chętnych było na kawalerki czy mieszkania czteropokojowe. Takich ofert poszukiwało po 12 proc. osób. Dla wielu użytkowników cena, oprócz dogodnej lokalizacji, jest najważniejszym kryterium zakupu.

Klienci szukają tańszych mieszkań. Cena stanowi najważniejsze kryterium

Niemal co siódma osoba (14 proc.) poszukuje tańszych lokali — do 300 tys. zł. Droższe mieszkania, w przedziale 300 – 500 tys. zł wybiera 36 proc. osób, a kolejne 26 proc. klientów zamierza kupić mieszkanie od 500 do 700 tys. zł. Czym droższa nieruchomość, tym mniej chętnych na jej nabycie.

Ofertami w przedziale cenowym 700-900 tys. zł było zainteresowanych 12 proc. osób. Co dwudziesty klient rozważał zakup domu jednorodzinnego lub apartamentu w kwocie do 1,5 mln zł. Z badania wynika, że droższych mieszkań i domów poszukuje zaledwie 4 proc. Polaków. – Pozostałe 21 proc. użytkowników, to osoby zainteresowane wyłącznie najmem — przekonują przedstawiciele firmy.

Wyszukiwarki z AI oferują większe możliwości. Klienci zamieszczają dłuższe opisy

Zdaniem eksperta od rynku nieruchomości w wyszukiwarkach wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji pytania użytkowników są dłuższe i bardziej precyzyjne. Oto kilka przykładów takich ofert. „Poszukuję mieszkania dwupokojowego, po remoncie, w celach inwestycyjnych w Poznaniu” – napisał jeden z klientów. „Szukam czegoś w stolicy, myślę o domu lub mieszkaniu, może być na przedmieściach – byle duże, myślę, że minimum sto metrów” – zaznaczył inny.

W podobnym tonie wypowiada się Michał Jaskólski, wiceprezes w Grupie Morizon-Gratka. – Użytkownicy informują wyszukiwarkę ze sztuczną inteligencją m.in. o tym, że mają psy lub planują zmienić pracę. W ten sposób łatwiej i szybciej docierają do nieruchomości, które spełniają nie tylko ich preferencje, ale również cele życiowe czy inwestycyjne — twierdzi.

