Planujesz kupić mieszkanie z rynku wtórnego? Wstrzymaj się do końca wakacji, o ile to możliwe

Na poniedziałkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przypomniał, że trwają prace nad likwidacją podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na pierwsze mieszkanie. Wynosi on 2 proc. i płacony jest tylko w przy nabyciu mieszkania na rynku wtórnym. Biorąc pod uwagę koszt mieszkania, mówimy o wysokich kwotach. Przykładowo przy zakupie mieszkania a 600 tys. zł notariusz (bo to on jest odpowiedzialny za pobranie podatku i przekazanie go do urzędu skarbowego) pobierze 12 tys. zł.

Zakup mieszkania. Trwają prace nad likwidacją PCC

– Myślę, że mniej więcej pod koniec sierpnia będzie zlikwidowany podatek od czynności cywilnoprawnych zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym – ocenił Waldemar Buda.

Minister zwrócił się do osób przymierzających się do kupna mieszkania, by jeśli mogą wstrzymać się z zakupem, odczekały jeszcze tych kilka tygodni.

– Ustawa jest przeprocedowana przez Sejm, teraz jest w Senacie, później decyzja pana prezydenta, ale z końcem sierpnia powinniśmy już mieć tę regulację i zniesienie tego podatku – wyjaśnił szef resortu rozwoju i technologii.

Buda podkreślał w niektórych wystąpieniach w mediach, że likwidacja PCC wpisuje się w szerszy obraz tego, w jaki sposób rząd wspiera nabywców mieszkań. Od poniedziałku 3 lipca można składać wnioski o kredyt z dopłatą w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc”.. Skierowany jest on do osób, które nie ukończyły 45 lat (w przypadku małżeństw wystarczy, że jeden z partnerów spełnia ten warunek) i nie są właścicielami żadnej nieruchomości (ten warunek musi być spełniony przez oboje małżonków).

Ile trzeba zarabiać, aby kupić mieszkanie?

Jak wyliczają analitycy HREIT, aby kupić przy pomocy takiego finansowania dwupokojowe mieszkanie w mieście wojewódzkim, trzeba zarabiać przynajmniej 6 tys. złotych brutto. „Całkiem realne jest udzielenie nawet 40-60 tysięcy preferencyjnych hipotek” – czytamy w analizie.

Limit finansowania, jaki w programie bezpieczny kredyt można uzyskać, to w przypadku singla 500 a w przypadku rodziny 600 tys. złotych. Limit można podwyższyć przy pomocy własnej gotówki, ale do maksymalnego pułapu 200 tys. złotych.

Najtrudniej z zakupem mieszkania będą mieli mieszkańcy Warszawy, gdzie według analityków warunki kredytu z rządową dopłatą spełnia około 13 proc. lokali na rynku. Nieco lepiej sytuacja wygląda we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu, gdzie dostępność lokali to od 25 do 50 proc.

