Trudno w to uwierzyć, ale ceny nieruchomości spadły

Ceny lokali mieszkalnych w I kwartale 2023 r. spadły o 0,1 proc. w stosunku do IV kwartału 2022 r. Kiedy jednak porównamy zmianę cen nieruchomości w ujęciu rocznym, mamy wzrost: w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 5,8 proc. W tym na rynku pierwotnym wzrost wyniósł 7,0 proc. i na rynku wtórnym – 4,5 proc.

Ceny nieruchomości w różnych częściach Polski

W niektórych miejscach Polski w ciągu 12 miesięcy nie zanotowano zmiany cen. Przykładowo w woj. warmińsko-mazurskim wzrosły one zaledwie o 1,5 proc.

Jeśli chodzi o dane kwartał do kwartału, największy spadek cen odnotowano w woj. mazowieckim – spadły aż o 2,9 proc.

Za to rok do roku w woj. mazowieckim odnotowano wzrost cen o 4,3 proc. Rekordzistami pod tym względem są woj. małopolskie i opolskie (wzrost o 10,7 proc.).

Bezpieczny kredyt 2 proc. Dopłaty wystartowały 3 lipca

Eksperci rynku nieruchomości nie mają wątpliwości, że wkrótce ceny mieszkań zaczną rosnąć, gdyż zwiększy się popyt na nie. Będzie go stymulował program „Bezpieczny kredyt 2 proc”., który w praktyce ruszył w poniedziałek. 3 lipca pierwsi chętni złożyli wnioski o kredyt z dopłatą.

Z rządowych prognoz przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy wynika, że w 2023 r. może z niego skorzystać ok. 10 tys. beneficjentów, a w kolejnych latach – po 30–40 tys. Do końca trwania programu w 2027 roku może z niego skorzystać 155 tys. osób.

Jakie są warunki udziału w programie dopłat? Czy kredyt może otrzymać osoba, która odziedziczyła mieszkanie? W których bankach można składać wnioski o „Bezpieczny kredyt 2 proc”.?

