Burgerów z Popeyes skosztujesz już w tym tygodniu. Wielkie otwarcie za dwa dni

Pierwsze otwarcie Popeyes w Polsce to wydarzenie, na które czeka wiele miłośników restauracji fast food. O tym, że kultowa marka pojawi się na naszym rynku, wiadomo już od dawna. Niecierpliwi wreszcie mogą zacierać ręce z radości – w tym tygodniu spróbują niedostępnych u nas dotąd przysmaków.

Pierwszy Popeyes w Polsce. Przygotowano promocje

Tej restauracji fast-food jeszcze w Polsce nie było. Nadchodzi wielki konkurent McDonald's i KFC, który zostanie otwarty już 7 lipca o godzinie 11 we wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim. W piątek po raz pierwszy spróbujemy tamtejszych frytek i kanapek. Czy amerykańskie giganty mają się czego bać? Na ten moment lokal na pewno nie zdominuje dostępnych u nas dotąd marek – mowa w końcu o jednym obiekcie, podczas gdy konkurencyjnych jest łącznie prawie 1000.

Z okazji wielkiego otwarcia dla klientów planowane są roczne kupony i darmowe burgery. Skorzystamy nie tylko z poczęstunku, ale również z muzyki na żywo i zawalczymy o atrakcyjne nagrody. Hitami w menu będą: Chicken Sandwich, Luisiana Wings, Chicken Tenders, Signature Chicken, a także Onion Rings. Praktycznie każdy przysmak dostępny ma być zarówno w wersji pikantnej jak i łagodnej.

Specjalnie dla pierwszych gości zostanie rozwinięty pomarańczowy dywan. Jakub Aleksandrowicz, Dyrektor Marketingu Popeyes CEE podkreślał m.in. że Popeyes wyróżnia się smakiem, ale i energią pulsującą w luizjańskich rytmach, dlatego też dzień otwarcia pierwszej w Polsce restauracji ma być smaczny, głośny, kolorowy i radosny niczym tętniące życiem ulice Nowego Orleanu.

Dań Popeyes spróbujesz już 5 lipca. Jest jednak haczyk

Osoby, które nie mogą doczekać się oficjalnego otwarcia restauracji, już dziś 5 lipca mają okazję degustować klasyki z tamtejszej kuchni. Przedpremierowa sprzedaż dań ruszyła w serwisie Pyszne.pl – wydamy 7,07 zł na każdy tradycyjny posiłek.

Na jednym Popeyes w Polsce się nie skończy

Choć amerykańskie Popeyes na początek pojawi się tylko we Wrocławiu, to już niebawem zobaczymy go również w pięciu innych lokalizacjach – wiadomo, że będzie dostępny w Szczecinie, a następnie Warszawie. Ponadto międzynarodowa firma zapowiada wielką ekspansję również w Czechach i Rumunii.

Wejście orleańskiej sieci na rynek europejski związane jest z pozyskaniem praw franczyzowych Popeyes oraz Burger Kinga przez Restaurant Brands International i McWin. Amerykanie zamierzają podbić Europę Środkowo-Wschodnią otwierając łącznie 600 lokali, głównie w naszym kraju.

To warto wiedzieć o Popeyes. Mowa o kultowym miejscu

Popeyes, to dokładnie Popeyes Luisiana Kitchen, czyli kolejna amerykańska restauracja fast-food, która wkracza na polski rynek. W Stanach znana jest głównie ze sprzedaży smażonego kurczaka i chickenburgerów, a jej pierwszy lokal powstał już w 1972 roku w Nowym Orleanie.



Miejsce w szczególności przypomina KFC, w końcu jej specjalnością również jest mięso. W menu obok dań w stylu nowoorleańskim znajdziemy pikantnego kurczaka, polędwiczki z kurczaka, a także smażone krewetki.

