Polacy piją mniej alkoholu, kupują lepsze trunki. Zaskakujący raport WHO

– Polacy piją mniej, ale wybierają lepsze alkohole. Zmienia się kultura picia alkoholi mocnych w naszym kraju — mówi Witold Włodarczyk, prezes zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w rozmowie z Wprost.pl. – Polacy coraz chętniej spożywają niszowe do tej pory alkohole takie jak whisky, gin, tequilę czy rum — dodaje.

Zmienia się kultura picia. Polacy stawiają na jakość alkoholi

To nie jedyna pozytywna zmiana, jaką zauważa branża wyrobów spirytusowych. Zdaniem eksperta w ostatnich latach obserwujemy proces premiumizacji branży alkoholowej, który ma także odzwierciedlenie w rosnącym zainteresowaniu konsumentów regionalnymi alkoholami produkowanymi w niewielkich, lokalnych destylarniach.

– Polacy chcą poszerzać swoją wiedzę, zaczynają eksperymentować i poznawać nowe smaki wódek oraz innych lokalnych alkoholi mocnych, jak to ma miejsce na zachodzie. Dlatego coraz częściej sięgają po nalewki, wódki regionalne czy okowitę — przekonuje Włodarczyk.

Polska coraz niżej w niechlubnych rankingach. Zmienia się nie tylko kultura picia

Podobne opinie o zmianie kultury picia alkoholi mocnych wśród Polaków wyłaniają się po kolejnych opublikowanych badaniach. Raport Światowej Organizacji Zdrowia nie pozostawia najmniejszych wątpliwości. Wynika z niego, że Polska znalazła się na zdrowszym kursie. Nasz kraj z roku na rok jest coraz niżej w niechlubnych rankingach, jeśli chodzi o spożycie alkoholi.

Z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że Polska, która znajduje się obecnie na 17. miejscu w rankingu konsumpcji alkoholu w Europie, przejawia pozytywne trendy społeczne. Jak pokazują inne badania, dziś nasi rodacy bardziej zwracają uwagę na jakość spożywanego alkoholu, eksperymentują z różnymi trunkami i dobierają je do konkretnych potraw.

„Polacy wybierają produkty z lokalnych destylarni, które opierają swoją produkcję na tradycyjnych recepturach” — przekonuje przedstawiciel branży spirytusowej. Zamiast typowego pijaństwa, z którym mieliśmy kiedyś do czynienia, teraz potrafimy się delektować dobrymi alkoholami.

Spada konsumpcja alkoholi czystych w Polsce. To już mocno zauważalny trend

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja sprzed niemal dekady. „Począwszy od 2014 roku, kiedy to Polska znajdowała się na 9. miejscu w Europie pod względem konsumpcji alkoholu, obserwujemy znaczącą zmianę w kierunku umiarkowanego spożycia i większej świadomości społecznej” — przekonują eksperci. Spadek naszego kraju na 17 miejsce w Europie, jeżeli chodzi o spożycie alkoholu per capita, był miłym zaskoczeniem dla wielu osób.

Zgodnie z rocznym raportem zdrowotnym WHO z 2021 roku, w latach 2000-2019 całkowite spożycie alkoholu na mieszkańca w Europie spadło o 2,5 litra, co stanowi spadek o 21 proc. Spadki spożycia zauważalne są także na krajowym rynku. – W ostatnich latach w Polsce znacznie spadła sprzedaż alkoholi czystych. Jeszcze kilkanaście lat temu ich udział w rynku stanowił 80 proc., teraz spadł poniżej 50 proc. Podobnie będzie wyglądała sytuacja w następnych latach – twierdzi Witold Włodarczyk.

Zmiana modelu spożycia alkoholu nie jest dziełem przypadku

Jego zdaniem to właśnie edukacja społeczna oraz wzrost świadomości klientów, a nie stosowanie restrykcji było i jest najlepszym rozwiązaniem do świadomego spożycia mocniejszych trunków w naszym kraju. – Zmiana modelu spożycia alkoholu w Polsce nie jest dziełem przypadku. Jest to efekt systematycznej pracy branży alkoholowej, instytucji publicznych i pozarządowych, które od lat prowadzą kampanie edukacyjne dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu — zaznacza.

Najnowsza inicjatywa ogólnopolska, kampania „Zdaj test z odpowiedzialności” prowadzona przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma za zadanie pogłębić świadomość Polaków na temat zagrożeń wynikających między innymi z prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Na tym jednak nie koniec zmian w edukowaniu społeczeństwa.

Zdaniem specjalistów o sukcesie tych działań świadczą badania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2020 roku. Wynika z nich, że w ciągu ostatniego roku niemal jedna piąta badanych (19,2 proc.) w ogóle nie spożywało alkoholu. Podobne badania, które PARPA przeprowadziła przed 2008 rokiem, wykazały, że całkowitą abstynencję zadeklarowało wówczas 16 proc. Polaków.

Miksologia i pairing pukają do naszych drzwi

– Dążymy do zwiększenia świadomości społecznej na temat ekwiwalencji alkoholu, podkreślając, że wszystkie napoje zawierające alkohol wymagają odpowiedzialnego podejścia — twierdzi Aleksandra Kossowska, menadżer CSR w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. – Ta pozytywna strategia ma na celu promowanie zdrowych nawyków. Przejawia się to w zmianie postaw społecznych, a także ich umiarkowanym spożyciu. Dzięki niej Polacy piją mniej, ale lepiej — dodaje.

Kolejna zmiana, jaką coraz częściej obserwują przedstawiciele branży spirytusowej to miksologia, czyli sztuka przygotowywania koktajli. Eksperci zauważyli także kolejny zwyczaj, jaki coraz śmielej zagląda do polskich domów. To pairing, czyli łączenie alkoholi z jedzeniem.

„Dawniej wiele osób dobierało wino do obiadu. Teraz jest moda, by do każdego dania wybierać inny alkohol” — czytamy w mediach społecznościowych. Lokalna wódka Chrzanówka znakomicie się komponuje z żurkiem czy golonką, Single malt whisky świetnie czuje się w towarzystwie krewetek, a nalewka najlepiej smakuje przy słodkim deserze.

