Nadchodzi wyczekiwany Amazon Prime Day. Tańsze iPhone’y i wiele więcej

Platforma Amazon obecna jest w polskiej wersji już od marca 2021 roku. Wiele słyszy się o zmianach i innowacjach, o której myśli przedsiębiorstwo. Ostatnio głośno było m.in. o innowacyjnym pomyśle na wprowadzenie własnej taniej sieci komórkowej.

Na nadchodzący festiwal wielu z nas długo czekało. Już od jutra członkowie programu Amazon Prime mają możliwość korzystać z ciekawych ofert, w tym tych niezwykle atrakcyjnych cenowo. Postanowiliście sprawdzić, jakie produkty będą przecenione oraz zapoznać się ze szczegółami akcji.

Amazon Prime Day 2023. Nachodzi wielki festiwal

Amazon Prime Day 2023 trwa od 11 do 12 lipca. W tych dniach czekać będą na nas hitowe promocje. Zwykle największym zainteresowaniem cieszy się elektronika, bowiem to za nią regularnie płaci się bardzo dużo. W ramach festiwalu zniżki sięgają nawet ponad 60 proc.

Akcja skierowana jest do wszystkich posiadaczy konto Amazon Prime. Mowa o płatnym pakiecie, który kosztuje 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Klienci mogą anulować subskrypcje w każdym momencie, bez ponoszenia konsekwencji. Co ciekawe wszyscy, którzy jeszcze nigdy nie posiadali Prime, skorzystają z darmowej próbnej wersji ważnej aż 30 dni. Jeśli zamierzacie kupować w ramach festiwalu, macie szansę stać się członkami pakietu w każdej chwili.

To właśnie na członków Amazon Prime czeka darmowy udział w Amazon Prime Day. Ponadto na co dzień mają dostęp do darmowych i szybkich dostaw, filmów i seriali oraz gier.

Oto co kupimy taniej w ramach Amazon Prime Day

W trakcie dwudniowego wydarzenia w okazyjnych cenach kupimy urządzenia takich marek jak Sony, DJI, Bose, Philips i Lego, Jabra, a także inne produkty firm Krosno, Wedel, Eveline czy DAX Cosmetics.

Najmniej zapłacimy za urządzenia własne Amazona jak Kindle, Echo i Firm TV, bowiem zniżki sięgają aż 62 proc. Na liście znajdują się kultowe czytniki książek, głośniki czy etui na sprzęty. Za najnowszy model Kindle 11 generacji bez reklam zapłacimy 369 zł, zamiast 509 zł, zaś za nowy model Kindle Paperwhite 559 zł, zamiast 789 zł.

Wspomniane promocje to nie wszystko. Klienci mogą dostać Echo 4. gen. (w wersji międzynarodowej za 399 zł, zamiast 599 zł oraz Echo Dot 5 gen. za 126 zł, zamiast 329 zł. Ponadto na liście promocyjnych produktów dostępnych w ramach Amazon Prime Day niekwestionowanym hitem są iPhone’y 14, 14 Pro i 14 Pro Max. Okazuje się, że te mają być tańsze nawet o 1450 zł – w zależności od modelu.

