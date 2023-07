Wiemy, co można zjeść w pierwszym Popeyes w Polsce. Ceny nie zaskakują

Popeyes to kultowa amerykańska sieć fast food, o której do tej pory w Polsce można było jedynie pomarzyć. Po tym jak rynek objęły wieści, że restauracja wejdzie do naszego kraju, informacje na jej temat zaczęły szerzyć się dość masowo. Miejsce to działa u nas od 7 lipca. Już wiadomo, jak wygląda menu.

Znamy menu pierwszego Popeyes w Polsce

Do niedawna o Popeyes wiedzieliśmy jedynie tyle, że specjalizuje się w chrupiących pikantnych kurczakach oraz frytkach. Z opisu restauracji można było wywnioskować, że będzie konkurował głównie z KFC. Pierwszy polski lokal powstał przy wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim. Goście sprawdzili, jak prezentuje się menu.

Wiadomo już oficjalnie, że w ofercie Popeyes znajdziemy kanapki, wrpay, napoje, shake'i, onion ringsy, frytki i wiele innych. Znamy nie tylko skład i konkretnych przekąsek, ale również ich ceny. Czy odbiegają od tych dostępnych w McDonald's i innych miejscach tego typu? Sprawdźcie sami.

To zjesz w Popeyes. Wiadomo ile zapłacisz

Wśród kanapek znajdziemy Chicken Sandwich w wersji łagodnej i ostrej – solo kosztuje 18,95 zł, zaś w zestawie 26,95 zł, nico droższą opcją jest Coleslaw Chicken Sandwitch – 22,95 zł bez zestawu lub Chicken Sandwich Deluxe – za 24,95 zł. Za wersję w zestawie za każdym razem trzeba dopłacić 8 zł.

Klienci mogą skorzystać również klasycznego Chicken Wrapa za 18,95 zł lub filet nuggets, których cena zaczyna się od 15,95 zł. Inną opcją są Chicken Tenders za 16,95 zł, Sinature Chicken – 16,95 zł, Luisiana Wings za 14,95 zł czy Classic Wings – od 16,45 zł. Ponadto nie zapomniano o zestawach dla dzieci – Nola Box – 29,95 zł, Variety Box – 69,95 zł oraz Poppy kids Meal za 15,95 zł. Każdy z nich składa się z innych ilości i rodzajów kurczaków.

Wśród napojów na chłodne dni zobaczymy shake'i o smaku Yuzu oraz kokosa w rozmiarze dużym lub małym w cenie od 9,95 do 15,95 zł. Ponadto na miejscu otrzymamy klasyczne napoje Refill – Pepsi, Lipton oraz Mirinda. Nie zabraknie też kawy, lemoniady i herbaty i wody.

