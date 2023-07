Pieniądze z OFE. Ile ich mamy i gdzie je znaleźć?

OFE zostało odsunięte na dalszy plan po wejściu w życie PPK. Jednak to właśnie Otwarty Fundusz Emerytalny przez ostatnie dwie dekady zbierał bazę zaufanych klientów. Większość z nich nawet nie jest świadoma odkładania na konto dodatkowych kwot.

Kiedy powstało OFE?

Otwarty Fundusz Emerytalny powstał w trakcie reformy systemu emerytalnego. Miało to miejsce w 1999 roku. Od tego czasu pracownicy mogli gromadzić środki na emeryturę na dodatkowym koncie. Skorzystać z tej oferty mogły osoby z roczników 1949-1968. Młodsi mogli jedynie wybrać jednostkę, która zajmowała się przetrzymaniem ich pieniędzy. Nie mogli zrezygnować ze składki.

W 2014 roku doszło do kolejnej reformy. Polegała ona na przekazaniu do ZUS ponad połowy aktywów zebranych przez Fundusz. Część z nich wróciło pod postacią obligacji do Skarbu Państwa. Reszta trafiła do Funduszy Rezerwy Demograficznej.

Pozwoliło to zmniejszyć dług publiczny. Doprowadziło również do podzielenia składek na dwa osobne konta. Mniej niż połowa funduszy pozostała w OFE. Druga część natomiast przeniesiona zostanie na specjalne subkonto ZUS. Dojdzie do tego 10 lat przed planowym przejściem na emeryturę.

Jak sprawdzić, czy mam konto w OFE?

Informacje o naszym OFE dostępne są u podmiotu, do którego przekazywane były składki. Informację na ten temat powinien mieć nasz pracodawca. Dodatkowo do każdego posiadacza konta wysyłane są podsumowania roczne. Kierowane są zwykle na adres podany u pracodawcy.

Istnieje również możliwość sprawdzenia tego bezpośrednio na koncie ZUS. W końcu tam kierowana będzie część naszych oszczędności. Na stronie PUE ZUS logujemy się do naszego konta (np. za pomocą profilu zaufanego). Następnie w prawym górnym rogu ekranu wybieramy opcję „Ubezpieczony”. Pojawiają się informacja na temat wszystkich naszych składek.

W menu po lewej stronie znajduje się również zakładka OFE. Tam powinny pojawić się informacje o członkostwie.

Kiedy można wypłacić pieniądze z OFE?

O ile środki z PPK mogą zostać wypłacone przed osiągnięciem wieku emerytalnego, to w kwestii OFE sytuacja jest inna. Nie można wypłacić odłożonych przez ostatnie dwie dekady funduszy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której właściciel konta zmarł. Pieniądze z OFE są dziedziczone przez najbliższe osoby zmarłego lub osoby wskazane w testamencie.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego przez pracownika, wszystkie odłożone na OFE oszczędności powinny zostać wypłacone przez ZUS.

