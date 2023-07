Mniej zapłacimy za prąd? Jest decyzja rządu w sprawie limitów

Minister Moskwa powiedziała w rozmowie z PAP, że rząd przyjął w poniedziałek przepisy, których celem jest ograniczenie cen prądu dla odbiorców. Przepisy zakładają m.in., że obecny limit dla gospodarstw domowych, do którego obowiązują zamrożone ceny energii, wzrośnie z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie.

Ceny energii. Nowy limit zużycia prądu

Ceny energii elektrycznej w 2023 r. zostały zamrożone na poziomie z 2022 r. do określonych limitów. Dla gospodarstw domowych jest to 2000 kWh rocznie; dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami to 2600 kWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi 3000 kWh.

Pomimo zamrożenia rachunki za prąd i tak są wysokie, więc rząd chce podnieść limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do 3000 kWh. Dla rodzin z osobą niepełnosprawną ten limit rośnie do 3600 kWh, a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4000 kWh.

Projektowane przepisy zakładają ponadto, iż od 1 października podmioty wrażliwe, samorządy oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw będą objęte niższą maksymalną stawką za energię elektryczną. Będzie to 693 zł za 1000 kWh (obecnie to 785 zł).

- Na bieżąco reagujemy na sytuację na rynku i w miarę możliwości staramy się sprawić, by każdy z elementów życia gospodarczego był w jak najmniejszym stopniu dotknięty skutkami toczącej się wojny energetycznej. Dlatego po pół roku funkcjonowania mechanizmu ograniczającego wysokość cen energii elektrycznej, przeanalizowaliśmy go i widzimy, że stanowi on realne wsparcie dla polskich rodzin – podkreśliła w rozmowie z PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Rząd zachęca do oszczędzania energii

Szefowa resortu klimatu i środowiska przypomniała, że rząd zachęca do oszczędności energii, co wiąże się z dalszymi benefitami. Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r. Oszczędzanie i efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej pozwala nie tylko na obniżenie rachunków, ale także ochronę środowiska – podsumowała Anna Moskwa.

