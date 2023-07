Promocyjne bilety za złotówkę do polskich miast. Skorzysta konkretna grupa osób

Akcja promocyjna, o której mowa została zorganizowana przez sieć Neobus, a ta działa na naszym rynku już od kilku lat. Klienci przewożeni są w różne zakątki Polski m.in. do Warszawy, na Podkarpacie czy do Wrocławia. Teraz okazuje się, że do wielu z tych miejsc dojedziemy za grosze.

Bilety promocyjne za 1 zł. Będzie wyjątkowa pula

Neobus proponuje rezerwacje miejsca na promocyjną podróż już we wrześniu. To właśnie wtedy ważne będą krajowe tanie bilety. Przejazdy można zarezerwować od 1 zł, wliczając w to drugą złotówkę opłaty za samą rezerwację. Liczba najtańszych biletów zawsze jest ograniczona, dlatego zainteresowani muszą się decydować w ekspresowym tempie.

Przewoźnik zamierza zabrać pasażerów do takich miast jak: Warszawa, Rzeszów, Kraków, Katowice, Gliwice, Wrocław, Kielce, Łódź, Piotrków Trybunalski, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski, Busko-Zdrój, Tarnów i wiele innych. Każda taka podróż odbywa się nowoczesnym i wygodnym autokarem wyposażonym m.in. klimatyzację, toaletę, gniazdka z prądem, rozkładane fotele czy darmowe WiFi.

Tak kupisz promocyjny bilet za 1 zł

Nowa pula biletów promocyjnych wyznaczona jest na okres od 1 do 30 września. Wyjątkowe ceny dotyczą głównie uczniów i studentów, zaś dzieci do lat 6 mogą liczyć na upust w wysokości 50 proc. ceny biletu. Ważne jest to, że zniżki dotyczą wszystkich kursów z siatki przewoźnika.

By skorzystać z biletu za złotówkę, należy wejść na stronę neobus.pl. Wyszukiwarka pozwala znaleźć połączenie w dowolny zakątek Polski. Już na wstępie widzimy, że w promocyjnej cenie dojedziemy m.in. z Warszawy do Rzeszowa, z Rzeszowa do Krakowa, ale też z Wrocławia czy Katowic do Krakowa. Podczas zakupu trzeba potwierdzić, że w autobusie będziemy mieli ważną legitymację.

Warto zwrócić uwagę, że bilety w cenie 1 zł dotyczą tylko konkretnych godzin w ciągu dnia. Przykładowo chcąc, pojechać 3 września z Rzeszowa do Warszawy Zachodniej zapłacimy tak mało, jadąc o godzinie 6:10. W pozostałych godzinach bilety kosztują 19 lub 29 zł.

Jeśli szukacie promocyjnych połączeń jeszcze na te wakacje, warto zaglądać nie tylko w oferty przewoźników autokarowych, ale również te samolotowe i PKP. Często można skorzystać z błyskawicznych akcji.

