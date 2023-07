Wakacje kredytowe zostaną przedłużone? Rzecznik rządu powiedział, kiedy możliwa jest decyzja

Z wakacji kredytowych, czyli możliwości odroczenia spłaty raty kapitałowo-odsetkowej, skorzystało do tej pory blisko milion kredytobiorców. Rozwiązanie ogłoszone w 2022 roku przeznaczone było dla osób zadłużonych w złotym, które umowę kredytową zawarły przed 1 lipca 2022 roku w celu sfinansowania nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Wakacje kredytowe – czy zostaną przedłużone?

Program ma się skończyć w 2023 roku, ale kredytobiorcy mają nadzieję, że zostanie przedłużony – tak jak sukcesywnie przedłużany jest zerowy VAT na żywność. Rzecznik rządu Piotr Müller został w połowie czerwca zapytany o plany rządu w tej sprawie. – Takie decyzje mogą być podejmowane w czwartym kwartale, bo musimy wiedzieć, jakie będą stopy procentowe – powiedział.

Potwierdził to dziś w Polsat News. Mimo to kredytobiorcy mają nadzieję, że zbliżające się wybory parlamentarne skłonią rząd do podjęcia decyzji o przedłużeniu programu, dzięki któremu partia rządząca może zdobyć dodatkowe głosy wyborcze.

Morawiecki: wakacje kredytowe mogą być uzależnione od kryterium dochodowego

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z „Wprost” przyznał, że wakacje kredytowe mogą być uzależnione od kryterium dochodowego.

A jeśli już mówimy o kryteriach dochodowych, to rozważamy przedłużenie wakacji kredytowych o kolejne pół roku lub nawet o rok. Jednak jeśli się na to zdecydujemy, to myślimy w tym przypadku właśnie o zastosowaniu kryterium dochodowego – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Wakacje kredytowe: najważniejsze informacje

Wakacje kredytowe umożliwiają zawieszenie spłaty raty kredytu hipotecznego łącznie przez nawet osiem miesięcy w 2022 i 2023 r. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub przez internet. Spłatę kredytu można było zawiesić na dwa miesiące w trzecim i na dwa miesiące w czwartym kwartale 2022 r.

W 2023 r. wakacje kredytowe przysługują po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

