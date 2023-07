Urlop? Może drogi, ale koniecznie za granicą. Tak myśli polski turysta

Wakacje mają być poza krajem – tak zadecydowała miażdżącą większość Polaków. Nowe badanie pokazuje, że rajskie plaże kuszą naszych rodaków bardziej niż swojskie wakacje w kraju.

Polacy preferują zagranicę – wakacje mogą być drogie, jeśli są udane

Najnowszy obraz Polaków na wakacjach pochodzi z badania GFK Polonia realizowanego na zlecenie podróżniczej platformy eSky.pl. Z ankiety wynika, że aż 80 proc. badanych zamierza spędzić urlop za granicą. Niemały odsetek – 36 proc. – zamierza zaś wyjechać poza kraj przynajmniej dwa razy.

Co ciekawe, jeszcze chętniej zagraniczne urlopy planują Rumuni i Czesi (po 82 proc.). Dalej na wczasy wyjeżdża też 76 proc. Węgrów, 74 proc. Chorwatów i 72 proc. Bułgarów.

Jak Polacy jeżdżą na wczasy?

Dłuższe podróże na własną rękę organizuje ok. 48 proc. wczasowiczów, co jest wzrostem o 7 pp. w porównaniu do identycznego badania z ubiegłego roku. Większość nadal zdaje się jednak na pomoc touroperatora.

Krótsze wypady typu city break zupełnie samemu organizuje aż 83 proc. naszych rodaków. To elementy takie jak bilety, hotele, ubezpieczenia czy dojazdy na lotniska. Tylko 17 proc. zleca to firmom.

Zaskakujące jest to, co jest dla Polaków najważniejsze przy organizacji wyjazdu. Najczęściej wskazywane są klimat i pogoda (63 proc.), potem cena wyjazdu (60 proc.), a dopiero na trzecim miejscu – atrakcyjność danego miejsca pobytu (53 proc.). Dużo mniej osób przejmuje się terminem wyjazdu (41 proc.)

Podsumowując – jak jest pogoda, to może być nawet nieco drożej i nudnawo. A termin się dopasuje.

