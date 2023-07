Posłowie chcą podnieść jeden dodatek o 1000 zł. Oto warunki, by go otrzymywać

Posłowie chcą, by byli działacze opozycji demokratycznej z czasów PRL oraz osoby represjonowane z powodów politycznych otrzymywali świadczenia w wysokości 1588,44 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o ponad 1000 zł brutto, bo obecnie byli opozycjoniści otrzymują 565,67 zł brutto miesięcznie. Wyższa wysokość świadczenia została zapisana w nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Wyższe dodatki dla byłych opozycjonistów i osób represjonowanych

Nowelizacja przewiduje ponadto powiązanie wypłacanego świadczenia z wysokością najniższej emerytury, co oznacza, że będzie ono podlegać corocznej waloryzacji.

Świadczenie dla byłych opozycjonistów zostało wprowadzone w 2015 r. ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Początkowo było ono uzależnione od wysokości emerytury i miało stanowić wsparcie dla byłych opozycjonistów, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

Już w 2017 roku nowelizacja wprowadziła bezterminowe świadczenie w wysokości 402 zł brutto miesięcznie waloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji. Od marca 2023 r. świadczenie wynosi 565,67 zł brutto miesięcznie.

O tym, czy dodatki dla byłych opozycjonistów i osób represjonowanych zostaną podniesione, zadecydują senatorowie.

Dodatki dla byłych opozycjonistów

Kto może ubiegać się o status byłego opozycjonisty lub osoby represjonowanej przez władze komunistyczne? Wszystkie warunki wskazuje przywołana ustawa, ale do najważniejszych wymogów należy wykazanie co najmniej rocznej działalności na rzecz zorganizowanych struktur antykomunistycznych lub co najmniej miesięcznego pobytu w więzieniu w konsekwencji prowadzenia działań wymierzonych we władze PRL.

