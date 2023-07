Niższe rachunki za gaz. PGNiG koryguje prognozy

Klienci PGNiG Obrót Detaliczny, którzy dostali wyższe prognozy za gaz na 2024 r., mogą zignorować otrzymane szacunki. Firma podjęła decyzję o obniżeniu prognoz za dostawy w przyszłym roku i klienci wkrótce otrzymają nowe, bardziej korzystne dla siebie prognozy.

Ceny gazu. PGNiG OD obniża prognozy na 2024 rok

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen to największy detaliczny sprzedawca gazu w Polsce.

„PGNiG Obrót Detaliczny na początku lipca br. podjęło korzystną dla klientów decyzję, która obniży prognozy płatności za dostawy gazu w 2024 r. Nowa cena, przyjęta do obliczania prognoz na kolejny rok jest taka sama jak w 2023 roku i wynosi 200,17 zł za MWh netto. Spółka rozpoczęła już wysyłkę bieżących faktur z nową niższą stawką. Wszyscy klienci, którzy dotychczas dostali prognozy z wyższą stawką, otrzymają korekty” – czytamy w komunikacie.

Korekta związana jest z decyzją sprzed kilkunastu dni: spółka zdecydowała o obniżeniu ceny gazu – z 516,73 zł za MWh do 200,17 zł za MWh. Ceny mają być identyczne jak obowiązujące w 2023 r.

Wszyscy klienci, którzy dostali prognozy z wyższą stawką, otrzymają korekty. Korekt mogą spodziewać się ci klienci, którzy otrzymali plany płatności na 2024 r. z ceną 516,73 zł za MWh, która wynikała z obowiązującej wówczas taryfy. PGNiG OD informuje, że tacy klienci mogą uznać wcześniej otrzymane prognozy z datą płatności po 1 stycznia 2024 r. za niebyłe.

Dlaczego PGNiG OD obniża prognozy?

„Decyzję o zastosowaniu niższej ceny spółka podjęła przede wszystkim z uwagi na utrzymujące się od pewnego czasu korzystne trendy na europejskich rynkach gazu w zakresie roku 2024” – napisała firma w komunikacie.

Znaczenie ma też to, że PGNiG OD jest dziś częścią Grupy Orlen, „co daje gwarancję stabilności finansowej i pozwala na większą elastyczność działania w odpowiedzi na trendy rynkowe”.

Czy w przyszłym roku możliwe jest zamrożenie cen gazu i prądu?

– Jesienią będą podejmowane decyzje ws. cen gazu i prądu na przyszły rok, będą zależeć od sytuacji geopolitycznej – powiedział pod koniec czerwca rzecznik rządu Piotr Müller pytany o ewentualne przedłużenie wsparcia dla odbiorców gazu i energii na przyszły rok.

„Mamy pół roku do zakończenia (obecnych rozwiązań – red). Takie decyzje będą zapadały zapewne jesienią. Jeśli sytuacja geopolityczna się ustabilizuje, to ceny energii też będą wyglądały inaczej. One też nie są takie wysokie, jak były zapowiedzi. Opozycja mówiła, że będzie kilkanaście razy większa cena energii niż w poprzednich latach. Tak nie jest, m.in. dzięki tarczom energetycznym” – dodał.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. sprzedawcy gazu w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi mają obowiązek stosować cenę maksymalną w wysokości 200,17 zł/MWh. Opłatę za usługi dystrybucyjne zamrożono na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 r.

