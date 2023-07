Ulgi dla emerytów. Z tego mogą skorzystać seniorzy

Zniżki dla seniorów obowiązują od 60. lub 75. roku życia. Czeka na nich zwolnienie z opłat, interesujące rabaty lub nawet dofinansowania. To duże wsparcie, szczególnie dla tych, których emerytura nie wystarcza na wszystkie wydatki. Sprawdźmy, z jakich ulg mogą skorzystać seniorzy w tym trudnym czasie.

Ogólnopolska Karta Seniora

Po ukończeniu 60 lat każda osoba może wnioskować o Ogólnopolską Kartę Seniora. Wydaje ją Stowarzyszenie MANKO i upoważnia do zniżek w wielu punktach handlowych czy usługowych w Polsce. Łącznie miejsc takich jest ponad 3000, a wśród nich wymienić możemy:



biura nieruchomości;

studia masażu;

hotele i domy wypoczynkowe;

restauracje;

punkty medyczne.

Ogólnopolską Kartę Seniora można otrzymać po wypełnieniu stosownego wniosku na stronie glosseniora.pl. Konieczne jest również opłacenie karty, która na rok kosztuje 35 zł, a na dwa lata – 50 zł.

Dopłata do wymiany odbiornika telewizyjnego

W czerwcu 2022 roku doszło do wymiany standardu nadawania telewizji naziemnej. Nie każdy jednak do dzisiaj był w stanie wymienić swój telewizor lub dekoder. Emeryci, których nie stać na tego typu wydatek mogą skorzystać ze specjalnego dofinansowania.

Wniosek o wsparcie można zgłosić przez internet lub w placówce pocztowej. Dofinansowanie otrzymujemy w formie specjalnego kuponu, który możemy wykorzystać w elektromarkecie. Obowiązuje on na dekodery w kwocie do 100 zł. Przy wymianie telewizora otrzymamy natomiast dodatkowe 250 zł.

Zwolnienie z abonamentu RTV

Seniorzy zwolnieni są także z opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. Aby do tego doszło muszą natomiast mieć ukończone 75 lat. Osoby młodsze (powyżej 60 roku życia) otrzymują takie zwolnienie dopiero po przedstawieniu progu dochodowego. Zwolnieni są ci, których emerytura wynosi nie więcej niż 2840,78 zł miesięcznie.

500 plus dla seniora

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą uzyskać dodatkowe 500 zł każdego miesiąca. Określane jest to jako „500 plus dla seniora” i projekt powstał w 2019 roku. Wsparcie finansowe otrzymać może każdy, kto posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Wymagane jest również spełnienie wymagań dochodowych, które wynoszą 2157,80 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny ma pomóc w opiece nad osobą niesamodzielną. Otrzymać mogą go również seniorzy powyżej 75 roku życia, niezależnie od swojego stanu zdrowia. W 2023 roku wysokość zasiłku wyniosła 215,84 zł i nie podlega on corocznej waloryzacji. Weryfikacja jego wysokości odbywa się raz na 3 lata.

Specjalna premia dla strażaków i ratowników dodawana jest do emerytury. Jednak aby ją zdobyć, należy spełniać kilka wymagań. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i posiadać 20 lat czynnej służby w OSP. W przypadku mężczyzn jest to 65 lat i 25 lat czynnej służby.

Za czynną służbę uznaje się sytuację, w której przynajmniej raz w roku osoba wzięła udział w akcji jako strażak. Jeśli warunki zostaną spełnione, seniorzy dostaną dodatkowe 200 zł miesięcznie.

Ulgi na transport publiczny

Emeryci mogą korzystać z ulg na różnego rodzaju transport publiczny. Ich rodzaje różnią się od siebie w zależności od miejsca przebywania oraz przewoźnika. W wielu miastach korzystać mogą z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Oprócz tego obowiązują ich zniżki na przejazdy kolejowe.

W PKP Intercity seniorom przysługuje zniżka 37 procent na bilety. Jest ona dostępna dwa razy w ciągu roku. U innych przewoźników wysokość zniżek wynosi od 10 do nawet 50 procent.

Małżeństwo 500 plus

Małżeństwo 500 plus jest projektem, który wciąż nie wszedł w życie. Dotyczy małżeństw z długim, ponad pięćdziesięcioletnim stażem. Takie pary mogłyby otrzymywać 500 zł miesięcznie. Jednak na tego typu projekt nie zgodziło się Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Do Senatu trafił inny projekt, mówiący o 5000 plus dla małżeństw. Pary z najdłuższym stażem otrzymałyby jednorazowe wynagrodzenie, uzależnione od stażu swojego małżeństwa. Przy 50 latach byłoby to 5000 zł, przy 60 latach 6000 zł itd.

