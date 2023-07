Dobra wiadomość dla warszawiaków. Mogą sporo zaoszczędzić

Kiedy wybuchła pandemia w warszawie wprowadzono nową możliwość. Osoby korzystające z 30 lub 90 dniowych biletów na komunikację miejską mogli zawiesić je nawet na pół roku.

– Wprowadziliśmy takie rozwiązanie w czasie epidemii COVID, gdy rządowe ograniczenia życia społecznego spowodowały, że wiele osób nie jeździło do pracy czy szkoły i nie korzystało z kupionych przez siebie biletów – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Rozporządzenie obowiązywało jedynie do końca stanu epidemiologicznego, który nastąpił 1 lipca, ale mamy dobrą wiadomość! W wyniku decyzji prezydenta Trzaskowskiego wprowadzone zasady zostają utrzymane. To może się przydać, kiedy planujemy wakacyjny wyjazd.

– Dzięki zawieszeniu niewykorzystany okres ważności biletu będzie można wykorzystać w innym terminie. Wprowadzamy taką możliwość na stałe, to ułatwia korzystanie i zachęca do korzystania z transportu publicznego – dodał Rafał Trzaskowski.

Niewątpliwie taka decyzja pozwala sporo zaoszczędzić podczas wakacyjnego wyjazdu. Im dłuższy wyjazd, tym bardziej opłacalne jest zawieszenie, więc warto skorzystać z takiej możliwości.

Jak zawiesić Warszawską Kartę Miejską?

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, jest to niesamowicie proste. Wystarczy wejść na stworzoną do tego dedykowaną stronę zawieswkm.wtp.waw.pl i podań numer swojej karty. Na tej samej stronie można ją równie łatwo odwiesić. Zrobić to można także osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

Jeśli korzystacie z biletów zakupionych w aplikacji mobiWawa, to także możecie skorzystać z tej możliwości. Zrobicie to bezpośrednio z jej poziomu.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o zawieszeniu Warszawskiej Karty Miejskiej?

Maksymalny czas zawieszenia karty miejskiej wynosi pół roku. Bilet zawiesić można maksymalnie trzy razy w ciągu roku kalendarzowego i zawiera to pewne wyjątki. Niestety zawieszenie Warszawskiej Karty Miejskiej jest możliwe, kiedy czas do końca jej ważności wynosi 5 dni.

