Kolekcja Barbie hitem Pepco. Oferta wkrótce się kończy

Kolekcja z produktami Barbie dostępna była w Pepco wiele razy jednak dawno nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem jak teraz. Nową serię możemy tam znaleźć od 21 do 26 lipca, ale towaru na półkach zaczęło brakować już pierwszego dnia. Co takiego zaoferował znany sklep?

Pepco zachwyciło kolekcją Barbie. Sprzedaż ruszyła w idealnym momencie

Osoby odpowiedzialne, za sprzedaż i wprowadzanie nowych produktów do sklepów Pepco idealnie wyczuły moment, w którym należy zaoferować kolejną kolekcję Barbie. 21 lipca na półkach dyskontu pojawiły się tematyczne ubrania i bielizna, ale też pościele, zabawki, biżuteria czy kubki właśnie z tej serii.

Mowa o idealnym momencie, bowiem tego samego dnia do kin wszedł długo wyczekiwany film związany z historią słynnej lalki. Wiele osób chcąc ubrać się tematycznie do kina, wybierało właśnie gadżety i ubrania z Barbie. Królowały wszelkie odcienie różu i bieli. Choć od premiery minęło zaledwie kilka dni, już teraz wiadomo, że mowa o hicie, który zarobi krocie.

Internauci donoszą, że Barbie z Pepco znika ekspresowo

Serwis dlahandlu.pl donosi, że internauci skarżą się na trudno dostępność towarów Barbie oferowanych przez Pepco. Osoby, które wiedziały, że sprzedaż ruszy lada moment, już wcześniej zaplanowały zrobienie zakupów z samego rana. Nie wszyscy mogli sobie pozwolić na to, by przyjść na otwarcie, a po południu wielokrotnie nie było już czego szukać.

Ważnym źródłem informacji na temat kolekcji Barbie w Pepco okazują się popularne grupy facebookowe. To na nich internauci wymieniają się opiniami i informują, gdzie jeszcze widziane są produkty. Nikt nie wie, czy Pepco uzupełni zapasy, tak by zgodnie z informacjami podawanymi w gazetce, gadżety były dostępne do 26 lipca.

Aktualnie na półkach można spotkać ostatnie pojedyncze sztuki, jednak i te lada moment mogą zniknąć. Niektóre artykuły z kolekcji Pepco odsprzedawane są w serwisie Vinted, a ceny towarów są szokująco zawyżane. A Wy mieliście okazję natknąć się na limitowaną kolekcję Barbie?

