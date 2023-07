Tak YouTube podnosi ceny. Po cichu i bez rozgłosu, a użytkownicy płacą

YouTube Premium drożeje bez rozgłosu. Na taką sytuacje wskazują portale zagraniczne USA. Ostatnie podwyżki były wprowadzano bardzo po cichu i okazuje się, że dotyczą nowych użytkowników.

Wyższe opłaty za YouTube Premium. Dotyczą konkretnego rejonu

Ostatnie podwyżki YouTube Premium wyniosły 2 dolary, co daje około 8 zł miesięcznie. Tyle więcej płacą użytkownicy platformy w Stanach Zjednoczonych. Opcja bez reklam działa tam o wiele dłużej niż u nas, bowiem już od 2015 roku. Choć na ten moment więcej płaci się tylko tam, nie oznacza to, że zmiany wkrótce – również z opóźnieniem – nie dotrą do Europy.

W zmianach najbardziej niepokojące jest to, że są wprowadzane bardzo cicho, a nowi użytkownicy często nawet nie wiedzą, że płacą więcej niż osoby, które zaczęły korzystać z pakietu wcześniej. Amerykanie narzekają, że brakuje jasnych komunikatów czy banerów. Wiadomo, że starsi użytkownicy też odczują zmiany, jednak dopiero po nowym roku.

Dzięki dodatkowej opłacie klienci mogą oglądać materiały bez reklam i w lepszej jakości. Ponadto dostępne są specjalne funkcje, na przykład możliwość wgrywania filmów do pamięci smartfonu.

Tyle za YouTube Premium płacą Polacy

W Polsce opcja YouTube Premium dostępna jest relatywnie od niedawna, bo od 2019 roku. Za oglądanie bez reklam płacimy 23,99 zł miesięcznie, mamy też okazję skorzystać z darmowego miesiąca próbnego. Subskrypcje są dość opłacalne, bowiem te rodzinne pozwalają korzystać aż pięciu osobom pod jednym dachem i kosztują 35,99 zł na miesiąc.

Użytkownicy serwisu YouTube obawiający się podwyżek muszą pamiętać, że platforma ma obowiązek informowania o zmianach z 30-dniowym wyprzedzeniem. Na ten moment nic nie mówiono o rewolucjach w cenach międzynarodowych, jednak i tu może dość do cichej metamorfozy.

Rzecznik platformy argumentuje decyzję o podwyżkach w następujący sposób: „Aktualizujemy ceny dla subskrybentów YouTube Premium i YouTube Music Premium w Stanach Zjednoczonych, aby nadal zapewniać doskonałą obsługę i funkcje. Uważamy, że nowa cena odzwierciedla wartość YouTube Premium, która pozwala subskrybentom cieszyć się YouTube bez reklam z odtwarzaniem w tle i offline oraz nieprzerwanym dostępem do ponad 100 milionów utworów w aplikacji YouTube Music”.

