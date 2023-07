Takiego rodzaju lodów w Tatrach nikt się nie spodziewał. Smakują jak oscypki

Na rynku można znaleźć najróżniejsze smaki lodów. Producenci co roku próbują wymyślać nowości, by jeszcze bardziej zaskakiwać swoich klientów i zwiększać sprzedaż. W tym roku w górach zaproponowano turystom lody oscypkowe – można je kupić na gałki w wielu budkach z tego typu słodkościami.

Teraz już nie tylko oscypki. Królują też lody

Oscypki od lat były jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów dostępnych w górach. Tatrzańscy gospodarze oferują swojskie specjały w przeróżnych smakach i wariantach. Kultowe sery podawane są zarówno na zimno jak i na ciepło m.in. z żurawiną. Na straganach i w sklepikach znajdziemy sery owcze, tradycyjne i kozie przyprawiane na różne sposoby, a teraz do menu dołączyło coś zupełnie innowacyjnego.

Lody oscypkowe wzbogaciły wakacyjną ofertę i mają być świetną opcją dla tych, którzy szukają orzeźwiających i zimnych produktów. Jeśli tradycyjne serki zaczęły wam się nudzić, macie okazję spróbować czegoś wyjątkowego.

Lody oscypkowe hitem w Tatrach

Wspomniany smak lodów jest wyjątkowy z wielu względów – po pierwsze smakuje jak tradycyjny górski ser wędzony, po drugie znajdziemy go tylko w jednym rejonie Polski. Choć tego typu produkty zwykle są słodkie, a nie wytrawne, to jak widać, na nietypowe opcje też można liczyć.

Do spróbowania lodów oscypkowych zachęcani jesteśmy m.in. w Zakopanem. Jeśli wybieracie się tam na wakacje, warto zwrócić uwagę na specjał i wpisać go na listę obowiązkowych produktów do kupienia. Na budki z nowością traficie przy wielu straganach na Krupówkach.

Dziennikarze serwisu turysci.pl wybrali się w góry osobiście, by sprawdzić, jak smakują i sprzedają się lody. Z rozmów ze sprzedawcami wynikało, że nowość nie schodzi tak dobrze jak tradycyjne smaki, jednak wzbudza podziw i mimo wszystko ma się dość dobrze.

Smak oscypkowy opisywany jest jako połączenie intensywnego słonego sera z sosem żurawinowym i dużą ilością śmietanki. Choć nie może się równać z tradycyjnymi serkami, to jest ciekawą atrakcją i ciekawostką dla turystów.

