Polacy mniej zapłacą za ubrania z Primarka. Od 31 lipca w sklepach wielkie zmiany

Primark jest jedną ze świeższych sieciówek dostępnych w Polsce, a na pierwsze otwarcie czekaliśmy bardzo długo. Choć ceny na miejscu są dość konkurencyjne względem innych znanych sklepów dostępnych w galeriach handlowych, to i tak nie wszystko jest tak tanie jak za granicą. Teraz sytuacja ma się zmienić na lepsze.

Primark obniża ceny w Polsce. Rodzice będą zachwyceni

Sieć modowa Primark ogłosiła dobre wieści dla rodziców z dziećmi. Produkty odzieżowe dla najmłodszych mają być tańsze niż zwykle, a wszystko po to, by zawalczyć z kryzysem kosztów życia. Mniej zapłacimy za nadchodzącą kolekcję jesienno-zimową.

W najpotrzebniejsze rzeczy będzie można zaopatrzyć się już niebawem, kiedy tylko nowe ubrania pojawią się w sklepach. Będą dostępne we wszystkich sklepach Primark w Polsce, czyli tym w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie.

Obniżki cen zauważymy nie tylko u nas, ale też za granicą. Mniej za ubrania dziecięce zapłacą m.in. obywatele w całej Wielkiej Brytanii.

Za to zapłacimy mniej w sklepach Primark

Mniej w Primarku zapłacimy za strój dziecka składający się z koszulki z długimi rękawami, legginsów i bluzy z kapturem – ma kosztować 8,10 funtów, czyli około 41 zł. Rok temu za taki sam zestaw płaciło się o ponad funta więcej. Wiadomo też, że za bluzę i joggery zapłacimy 4,60 funtów zamiast 6, czyli około 20 zł.

Polacy skorzystają z tańszych artykułów codziennego użytku, w tym podstawowych elementów dziecięcej garderoby takich, jak koszulki z długim rękawem, legginsy, bluzy, bluzy z kapturem oraz piżamy. Nowe ceny mają obowiązywać już od 31 lipca.

Pozytywne zmiany skomentował dyrektor naczelny Primark, Paul Marchant, który powiedział: „Ubranka dla dzieci to niezbędny zakup i wiemy, że przygotowania do nowego roku szkolnego mogą być dla wielu rodzin naprawdę kosztownym okresem”. Okazuje się, że firma chce zrobić wszystko, by zapewnić te samą jakość za niższą kwotę i złagodzić presję cen, którą widzimy w innych sklepach.

