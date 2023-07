Porażające ceny parkingów na lotniskach. Aż 2000 zł na tydzień

Jedna z firm leasingowych sprawdziła, gdzie najwięcej płaci się za parkowanie przy lotniskach. Wyniki testu zaskakują, bowiem, niektóre ceny są wyjątkowo wysokie. Okazuje się, że są miejsca, w których wydamy nawet 2000 zł na tydzień.

Najdroższe parkingi na świecie. Te ceny szokują

Sporządzeniem rankingu drogich parkingów zajęła się brytyjska firma Moneybarn. Z jej raportu wynika, że najwyższe koszty parkingowe dotyczą Kataru. Jeśli chodzi o Polskę, to na całe szczęście nie wypadamy najgorzej, jednak tak nie mówimy o niskich kosztach.

Cena parkowania w Katarze na lotnisku Hamad w Dosze zszokuje nawet tych, którzy zarabiają fortunę. Tam za tygodniowy postój zapłacimy aż 1960 riali katarskich, czyli w przeliczeniu ponad 2,1 tys. zł. Wpływ na takie koszty może mieć m.in. wysoka jakość portu – notuje się tam wysoki poziom czystości i różnorodności sklepów.

Niewiele mniej wydamy na lotnisku Heathrow w Londynie – opłaty wynoszą około 1300 zł tygodniowo, zaś na trzecim miejscu znalazło się San Francisco – ceny wynoszą około 980 zł na tydzień.

Firma Moneybarn sprawdzała ceny najniższych stawek w danych miejscach, jakie można było zapłacić za tydzień postoju, a informacje zebrano 20 maja tego roku. Same stawki były przeliczane z kursu dostępnego 19 kwietnia.

Tak wypadają parkingi z Polski

W rankingu dziesięciu najdroższych parkingów lotniskowych Polska nie pojawiła się nawet raz. To nie świadczy o nas najgorzej, bowiem dowodzi, że nie mamy się jeszcze najgorzej. Droższej niż u nas jest m.in. w porcie Logan, Gatwick, Changi, Miami, Tacoma Schiphol czy Frankfurt,

Na tygodniowy postój na Lotnisku Chopina trzeba wydać od 310 do 740 zł – w zależności od rodzaju i opcji wyboru. W Krakowie płaci się od 150 do 340 zł, a w Gdańsku od 50 do 111 zł. W każdym z tych miast parkingów jest kilka i znajdują się na różnych poziomach. Najdroższe opcje dotyczą zwykle typu Komfort lub tych zadaszonych i na największym terenie. Zdarzało wam się kiedyś korzystać z tak długiej opcji parkowania pojazdu w takim miejscu?

