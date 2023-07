AI pomoże w sprzedaży mieszkań. „Przekłada się to na konkretne transakcje”

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce jest napędzana przez różne czynniki, które stymulują popyt na mieszkania. W ostatnich tygodniach szczególnie zauważamy wzrost zainteresowania mieszkaniami, które kwalifikują się do programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc”. Jak wynika z danych rządu, do środy 26 lipca tego roku, złożono prawie 12,5 tys. wniosków.

Eksperci: „Jest większe zainteresowanie mieszkaniami”

– To nawet kilkunastoprocentowy skok wyszukiwań tego typu lokali względem poprzednich miesięcy — mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości w rozmowie z Wprost.pl. Jego zdaniem nie wszyscy kupujący skorzystają z rządowego programu. – Część zainteresowanych klientów zdecyduje się na zakup mieszkania ze względu na obawy o dalszy wzrost cen — dodaje.

Z danych sprzedaży wynika, że w I kwartale 2023 roku na rynek nieruchomości powrócili nabywcy. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, na koniec pierwszego kwartału liczba zakupionych na własność mieszkań wzrosła o 16 proc., w porównaniu do lutego tego roku i o ponad 70 proc., w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

Sztuczna inteligencja pomoga w sprzedaży mieszkań. I ma coraz lepsze wyniki

Coraz większy wpływ zarówno na wyniki wyszukiwania, jak i sprzedaż mieszkań ma sztuczna inteligencja, z której zasobów chętnie korzystają niektórzy pośrednicy. – Naszą rolą jest łączenie kupujących, najemców z właścicielami i wynajmującymi. Sztuczna inteligencja pomaga robić to szybciej i skuteczniej. Przekłada się to potem na konkretne transakcje — mówi Michał Jaskólski, współzałożyciel i wiceprezes w Grupie Morizon-Gratka.

„Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się mieszkania dwupokojowe o powierzchni do 55 m kw., które są w cenie od 300 do 500 tys. zł. Co trzeci klient był zainteresowany mieszkaniami trzypokojowymi” — tak wynika z najnowszego raportu, który opracowała sztuczna inteligencja. AI dostępna m.in. w wyszukiwarkach tych dwóch serwisów branżowych sprawdziła nie tylko jakich nieruchomości najczęściej szukali Polacy. Maszyna dokładnie przeanalizowała wymagania i preferencje potencjalnych klientów.

AI pomaga i podpowiada ekspertom. Maszyna analizuje potrzeby kupujących

Z danych wynika, że niemal dwie trzecie zapytań (65 proc.) dotyczyło zakupu mieszkań, a co piąty klient (21 proc.) poszukiwał domu jednorodzinnego. Pozostałe 14 proc. osób było zainteresowane nabyciem działki. Zdecydowana większość, bo aż 79 proc. użytkowników poszukuje nieruchomości mieszkalnych dla siebie. Dla wielu osób cena, oprócz dogodnej lokalizacji, jest najważniejszym kryterium zakupu. „Klienci szczególną uwagę zwracali również na niską kondygnację, a do najbardziej pożądanych udogodnień należały miejsca postojowe i piwnice” — czytamy w raporcie.

Wystarczy, że klient opisze swoje potrzeby w jednym lub dwóch zdaniach, a wyszukiwarki po chwili zaproponują oferty najbardziej odpowiadające jego sytuacji życiowej. Sztuczna inteligencja w obu serwisach przeanalizuje ponad 220 tys. ofert i przedstawi propozycje nieruchomości dopasowane do indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem lokalizacji, ceny, metrażu, liczby pokoi i dodatkowych udogodnień.

W wyszukiwarkach wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji pytania użytkowników są dłuższe i bardziej precyzyjne. Oto kilka przykładów takich ofert:

„Chciałbym znaleźć kawalerkę w Łodzi, ale musi być cicha, bo pracuję z domu” .

. „Jesteśmy młodą parą z dzieckiem, chcemy przeprowadzić się do Trójmiasta. Potrzebujemy osobnego pokoju dla dziecka”

„Poszukuję mieszkania dwupokojowego, po remoncie, w celach inwestycyjnych w Poznaniu”

„Chcemy przeprowadzić się do Krakowa. Szukamy 4-pokojowego mieszkania z dobrym dojazdem do centrum” .

. „Uwielbiam wieżowce, chciałbym patrzeć na Wrocław z góry” .

. „Moja córka planuje studia na Politechnice Warszawskiej. Potrzebujemy mieszkania 2- pokojowego z łatwym dostępem do uczelni” .

Pośrednicy liczą na dalsze ożywienie w sprzedaży mieszkań

Przedstawiciele branży nieruchomości liczą, że to dopiero początek większego zainteresowania sprzedażą mieszkań. Analizują także każdy sygnał, który ma wpływ na większy popyt wśród klientów. Marcin Drogomirecki przyznaje, że wabikiem napędzającym popyt okazały się zapowiedzi rządowych programów, a także polityka banków dotycząca kredytów. Obniżenie bufora hipotecznego przez Komisję Nadzoru Finansowego z 5 do 2,5 punktów procentowych zwiększyło zdolność kredytową Polaków, ożywiając marzenia o własnych mieszkaniach.

Kolejną kwestią, na którą są podatni kupujący, są powtarzające się informacje o aktualnej sytuacji na rynku deweloperskim, wstrzymaniu wielu projektów mieszkaniowych oraz niedoborze nieruchomości w kolejnych latach. – Coraz głośniej mówi się również o dalszych wzrostach cen, jeżeli dojdzie do zmniejszenia liczby dostępnych ofert, a deweloperzy będą kontynuować politykę ograniczania inwestycji — zaznacza ekspert.

