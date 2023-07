Padła szóstka w Lotto. Te skreślenia dały graczowi 28 mln zł

Po raz siedemnasty ktoś trafił szóstkę w Lotto w Katowicach. Szczęśliwymi liczbami, które przyniosły wielomilionową wygraną, okazały się: 1, 5, 7, 21, 22, 37. Gracz wzbogacił się o 28 290 956 zł.

W Katowicach padła szóstka

Szczęśliwy zakład został zawarty w sklepie Żabka przy ulicy Józefowskiej 42 w Katowicach.

Na konto zwycięzcy wpłynie kwota pomniejszona o podatek od nagród. Wynosi on 10 proc. i jest potrącany przez organizatora konkursu.

Dziś w losowaniu Eurojackpot można wygrać 400 000 000 zł.

Jak grać w Lotto?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwo poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb, to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

