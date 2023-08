Ranking lokat. Wyższe oprocentowanie przez maksymalnie 3 miesiące. Gdzie warto otworzyć depozyt

Najlepiej oprocentowany depozyt znajdziemy w banku Citi Handlowy (Konto Oszczędnościowe w promocji). Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które po 31 grudnia 2020 r. posiadały ROR, konto oszczędnościowe lub kartę kredytową w Citi Handlowym. Kto spełnia warunki, może ulokować do 100 tys. zł na 4 miesiące na 9,5 proc. Wymagane jest posiadanie konta.

Ranking lokat. Tylko jedna oferta przekracza 9 proc.

To jedyna oferta z oprocentowaniem przekraczającym 9 proc. Drugie miejsce w naszym zestawieniu zajmuje 6-miesięczna Nest Lokata Witaj w Nest Banku (8,6 proc.). Można na niej zdeponować do 50 tys. zł. Warunkiem skorzystania z promocyjnego oprocentowania jest założenie lokaty w terminie 30 dni od otwarcia konta. W tym samym banku można też otworzyć Nest Konto Oszczędnościowe na 3 miesiące. Warunki: w dwóch okresach: do 30 dni od otwarcia Nest Konta Oszczędnościowego oraz od 31 do 60 dnia od uruchomienia tego rachunku trzeba zapewnić wpływ w wysokości co najmniej 2000 zł i wykonać min. 3 transakcje Blikiem/kartą/przelewem.

InBank proponuje 3-miesięczną Lokatę na Start. Przeznaczona jest dla nowych klientów. Należy mieć na uwadze, że depozyty otwarte w tym banku chronione są nie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, lecz przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond do wysokości 100 tys. euro.

Najlepsze lokaty. Kilka banków proponuje 8 proc.

W VeloBanku dostępne są dwie oferty na 8 proc. Pierwszą z nich jest Elastyczne Konto Oszczędnościowe Nowe Środki. Najnowsza edycja promocji trwa do 20 sierpnia 2023 r. i wymaga zapewniania wpływu nowych środków. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące. Drugą ofertą jest 2-miesięczna Lokata Mobilna na Start. Nie wymaga ona posiadania konta osobistego. Przeznaczona jest dla klientów aktywujących swój pierwszy profil w bankowości mobilnej w ciągu 30 dni od tej daty.

Również na 8 proc. oprocentowany jest Rachunek Moje Cele w mBanku. Do uzyskania oprocentowania należy otworzyć Moje Cele przez Internet do 27 września 2023 r. i zadbać, aby w danym miesiącu suma wpływów na rachunek była wyższa od sumy obciążeń o min. 100 zł.

Nowy Depozyt Gwarantowany na 8 proc. w Banku Nowym można założyć w ciągu 85 dni od otwarcia rachunku bieżącego. To koniec ofert przekraczających 8 proc.

Bank ING proponuje Otwarte Konto Oszczędnościowe na 7,9 proc. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy nie posiadają żadnego produktu banku od 19 lipca 2023 r. Klienci VeloBanku mogą otworzyć Lokatę na Nowe Środki na 2 miesiące. Nie trzeba mieć konta, za to konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych.

