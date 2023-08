500+ zmienia się w 800+. Andrzej Duda podpisał ustawę

W poniedziałek 7 sierpnia w Tarczynie prezydent Andrzej Duda – w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg – podpisał ustawę waloryzującą świadczenia 500 Plus do kwoty 800 złotych.

Waloryzacja 500 Plus

Na ostatnim posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci podnoszącą wysokość świadczenia wychowawczego do 800 zł od przyszłego roku.

Wcześniej zarówno posłowie, jak i senatorowie składali poprawki o wprowadzenie wyższej kwoty wcześniej, nawet wstecznie, od czerwca tego roku. Wszystkie zostały jednak odrzucone.

Ministerstwo ostrzega przed oszustami

Pierwszy przelew w zwiększonej kwocie rodzice otrzymają do 29 lutego przyszłego roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na kwotę 800 zł będzie dokonywana z urzędu i nie będzie wymagała wydania decyzji ani składania dodatkowych wniosków. Resort przestrzega przed oszustami.

– Podczas spotkań z rodzinami uczulamy rodziców i opiekunów na to, że zmiana wysokości świadczenia nie będzie wymagała od nich żadnych dodatkowych czynności. Podkreślam to bardzo wyraźnie, ponieważ oszuści nie oszczędzą żadnej okazji do wyłudzenia pieniędzy czy danych osobowych. Co chwilę słyszymy o tego rodzaju próbach. Drodzy rodzice, nie dajcie się oszukać! – apeluje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Nie trzeba zgłaszać nowego wniosku o 800 Plus

Aby otrzymać 800+, czyli świadczenie wychowawcze w wyższej wysokości, rodzice nie muszą składać żadnych wniosków ani podejmować jakichkolwiek dodatkowych działań.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się przyznawaniem i wypłatą 500+ samodzielnie, z urzędu i bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku dokona podwyższenia świadczenia wychowawczego do 800 zł – od świadczenia należnego za styczeń 2024 r.

Od stycznia 2024 r. ZUS będzie wypłacać świadczenie w nowej wysokości na wskazany wcześniej przez Ciebie (jako rodzica lub opiekuna) rachunek bankowy. Dodatkowo otrzymasz na swoje konto na portalu PUE ZUS informację o podwyższeniu świadczenia wychowawczego.

Nie zmienią się zasady przyznawania pieniędzy, uprawnione pozostaną osoby, które dziś otrzymują świadczenie. Zmieni się wyłącznie kwota.

