Które sklepy będą otwarte 15 sierpnia? Zakupy nie tylko w Żabce

15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2023 roku dzień ten wypada we wtorek. Dzięki temu przy wzięciu jednego dnia urlopu możemy skorzystać z dłuższego weekendu. Aby jednak nic nie zakłóciło naszego wypoczynku, dobrze jest odpowiednio wcześniej zrobić zakupy. We wtorek działać będą tylko niektóre sklepy.

Jakie święto obchodzimy 15 sierpnia?

W Kościele katolickim 15 sierpnia obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Znane jest również jako Matki Boskiej Zielnej. Upamiętnia odejście matki Jezusa do nieba po jej śmierci. Tego dnia święci się zioła, snopy i kwiaty.

Nie jest to jednak jedyne święto, jakie obchodzimy w połowie miesiąca. Tego samego dnia w kalendarzu widnieje święto Wojska Polskiego. Nawiązuje bezpośrednio do Święta Żołnierza. Upamiętnia ono wygraną Polaków w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku. Według historyków tamte wydarzenia pozwoliły zachować niepodległość naszego kraju.

Ustawa o zakazie handlu w święta

Z okazji obu tych świąt 15 sierpnia obowiązuje dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że większość sklepów takich jak Biedronka, Lidl, Auchan czy Carrefour będzie zamknięta. To samo tyczy się galerii handlowych.

Działać natomiast mogą stacje benzynowe, apteki, punkty pocztowe oraz sklepy, w których obsługą klienta zajmuje się właściciel. Dotyczy to zarówno małych sklepów osiedlowych, jak i punktów działających na zasadzie franczyzy.

Żabka: godziny otwarcia 15 sierpnia

Żabki należą do sieci sklepów franczyzowych. Oznacza to, że poszczególne placówki nie należą do sieci, a do konkretnych właścicieli. Od nich zależy, czy 15 sierpnia sklep będzie otwarty. Godziny otwarcia uzależnione są od franczyzobiorcy.

Zanim ruszymy na zakupy do pobliskiej Żabki, dobrze będzie upewnić się, czy jest czynna. Informacja na ten temat zazwyczaj widnieje na drzwiach wejściowych lub witrynie sklepowej. Można również sprawdzić godziny otwarcia w aplikacji Żappka lub na stronie sieci. Często jednak sklepy Żabka działają w niedzielę i święta w godzinach od 10:00/11:00 do 19:00.

Carrefour Express: godziny otwarcia 15 sierpnia

Carrefour posiada wiele sklepów będących super- lub hipermarketem. Część z nich to tzw. Carrefour Express — mniejsze sklepy działające na zasadach franczyzy. Tak samo jak w przypadku Żabki, ich otwarcie uzależnione jest jedynie od decyzji właściciela. Należy wcześniej zapoznać się z informacjami dostępnymi w sklepie lub na stronie internetowej sieci Carrefour.

Czytaj też:

Defilada wojskowa 15 sierpnia. Szef MON zdradził szczegóły wydarzeniaCzytaj też:

Nowe święto państwowe w Polsce. Czy będzie dniem wolnym?