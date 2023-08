Niedziele handlowe 2023. Czy jedna z nich wypadnie 20 sierpnia?

Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje w Polsce już od 2018 roku. Od tego czasu wprowadzano jednak do dokumentu szereg modyfikacji. W 2020 roku zmniejszono ilość niedziel handlowych do siedmiu rocznie (wcześnie była to każda pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca). Sprawdźmy, czy najbliższa okazja do zakupów wypada 20 sierpnia i jak w tym dniu będą otwarte sklepy.

Niedziele handlowe 2023: terminarz

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta zawiera w sobie dokładne informacje co do terminu niedzieli handlowej. Zaplanowana jest głównie przed świętami oraz dłuższymi przerwami od nauki czy pracy. Możemy się jej spodziewać przed Wielkanocą, Bożym Narodzeniem, feriami zimowymi, majówką czy wakacjami. W 2023 roku lista niedziel handlowych prezentuje się następująco:

29 stycznia;

2 kwietnia;

30 kwietnia;

25 czerwca;

27 sierpnia;

17 grudnia;

24 grudnia.

W pozostałe niedziele wszystkie galerie handlowe i większość sklepów jest zamknięta. Oznacza to, że 20 sierpnia większość punktów handlowych pozostanie nieczynna.

Wyjątki od zakazu handlu

W dokumencie o zakazie handlu pojawiają się również wyjątki. Określone typy placówek handlowych i usługowych mogą funkcjonować niezależnie od tego, czy dana niedziela jest handlowa, czy też nie.

Jednym z takich wyjątków jest sklep, w którym za ladą stoi właściciel. Na podstawie tego przepisu wiemy już, że działać mogą małe sklepy osiedlowe, Żabki czy Carrefour Express. Poza tym w niedzielę otwarte mogą być:

cukiernie;

sklepy na dworcach i lotniskach;

lodziarnie;

kioski;

kawiarnie;

kwiaciarnie;

stacje benzynowe;

piekarnie i cukiernie;

restauracje i bary;

apteki;

lecznice dla zwierząt;

placówki pocztowe.

Niektóre sklepy próbowały w różny sposób uniknąć zakazu handlu. Dlatego też część punktów ogłaszała się jako placówki pocztowe czy wypożyczalnie sprzętu sportowego. Dlatego też regularnie pojawiają się poprawki do ustawy, dzięki czemu zwalczane są tego typu działania przedsiębiorców. Ostatnie duże zmiany nastąpiły 1 sierpnia, kiedy zniesiono stan zagrożenia epidemicznego.

Kara dla nieuczciwych przedsiębiorców

Za złamanie zakazu handlu w niedzielę i święta właścicielowi sklepu grozi kara grzywny, która wynosi od 1000 zł do 100 000 zł. W sytuacji, w której sprzedawca pomimo kary pieniężnej nie stosuje się do zaleceń, wyciągane są kolejne konsekwencje. Za notoryczne łamanie przepisu przedsiębiorca może nawet otrzymać karę ograniczenia wolności.

