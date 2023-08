Podatek od nieruchomości w górę. Podwyżka nawet o 15 proc.

„Jest już pewne, że o 15 proc. stawki wzrosną w 2024 roku w Warszawie, ponieważ w tym mieście utrwaloną praktyką jest to, że podwyżka jest analogiczna do wskaźnika inflacji” – czytamy w dzienniku. Podobnie może być w Gdańsku i Łodzi, w której w ubiegłym roku doszło do maksymalnej podwyżki, opartej właśnie o wskaźnik inflacji. Czy inne miasta również zdecydują się na wariant maksimum – okaże się. Nie warto zakładać, że będą chciały zrezygnować z możliwości podreperowania budżetu.

Podatek od nieruchomości a działalność gospodarcza

W tym miejscu można przypomnieć, jak się ma prowadzenie działalności gospodarczej w prywatnym domu/mieszkaniu do kwestii podatkowych. Kilka miesięcy temu pojawiło się orzecznictwo, które było bardzo niekorzystne dla podatników, ponieważ od wynajmowanych w biznesie mieszkań trzeba płacić znacznie wyższą daninę od nieruchomości. Nawet 29 razy.

Wątpliwości postanowiło rozwiać Ministerstwo Finansów. Resort zapowiedział też, że przeanalizuje dokładniej zasady opodatkowania nieruchomości mieszkalnych. Odpowiedź urzędników mile zaskoczyła domowych przedsiębiorców.

„Jeśli mieszkanie, w którym mają zarejestrowaną firmę, jest wykorzystywane nie tylko do biznesu, ale też do codziennego życia, nie muszą płacić wyższego podatku od nieruchomości” – informuje „Rzeczpospolita”.

Zdaniem ministerstwa „lokal mieszkalny, w którym przedsiębiorca ma zarejestrowaną firmę, wykorzystywany jednocześnie do prowadzenia działalności gospodarczej i do codziennego życia przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według niższej stawki” .

