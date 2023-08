Nietypowa wątpliwość: czy rodzic może pozostać przy 500+?

Okazuje się, że podniesienie wysokości świadczenia w programie Rodzina 500+ o 300 zł nie wszystkim jest na rękę. Do redakcji serwisu Bankier.pl wpłynęło nietypowe pytanie. Czytelniczka zastanawia się, czy może zrezygnować z pobierania świadczenia 800+ od nowego roku i pozostać przy 500+, a z czasem złożyć oświadczenie o przyznanie świadczenia w pełnej wysokości. Wyjaśniła, że ma to związek z tym, że jej mąż pracuje w Niemczech i otrzymuje świadczenie wychowawcze przyznawane dzieciom osób zatrudnionych u niemieckich pracodawców. Przeszkodą do wypłaty świadczenia nie jest zamieszkiwanie dziecka za granicą – ważne, by rodzic legalnie pracował na terenie Niemiec.

Czy można zrezygnować z 500+ w nowej wysokości?

Mąż czytelniczki, podobnie jak wszyscy pozostali beneficjenci, musi informować na bieżąco organ wypłacający świadczenia o zmianie swojej sytuacji życiowej albo wysokości świadczenia przyznawanego na dziecko w innym kraju, a tego właśnie chce uniknąć czytelniczka serwisu Bankier.pl.

Dziennikarz wyjaśnia, że nie ma obowiązku pobierania świadczenia Rodzina 500+. Można wycofać wniosek poprzez system PUE ZUS poprzez złożenie wniosku:

System PUE ZUS daje możliwość wycofania wniosku o świadczenie wychowawcze.

SW-WYC – jeżeli chce wycofać wniosek o świadczenie wychowawcze (dla rodziców, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych),

SW-D-WYC – jeżeli chce wycofać wniosek o świadczenie wychowawcze (dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub domu pomocy społecznej).

Podniesienie 500+ do 800+ nastąpi automatycznie, bez konieczności składania wniosku

Po czasie można na nowo złożyć wniosek, jeśli rodzice zechcą korzystać z programu – ale ZUS nie wyrówna świadczenia za czas, kiedy rodzice z własnej inicjatywy zrezygnowali z pobierania pieniędzy.

Od 1 stycznia świadczenie zostanie podwyższone na rzecz wszystkich uprawnionych, czyli dzieci do 18. roku życia (osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z programu dłużej). To oznacza, że rodzice nie muszą składać wniosku o wyższe świadczenie, lecz co się z tym wiąże, nie mogą też ubiegać się o świadczenie w niższej wysokości. Na konto wszystkich uprawnionych trafi dokładnie taka sama kwota.

