Płatność dla małych gospodarstw: zostało niewiele czasu na złożenie wniosku

Dopłata ryczałtowa to nowy projekt przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest zamiennikiem innych płatności bezpośrednich oferowanych rolnikom. Warto więc policzyć, która z opcji będzie się bardziej opłacać. Sprawdźmy wszystkie informacje o nowej formie dofinansowania.

Co oferuje dopłata ryczałtowa?

Rolnicy otrzymają kwotę wsparcia wynoszącą 225 euro za każdy hektar gospodarstwa (maksymalnie 5 ha). Oprócz tego składając żądanie o przyznanie płatności dla małych rolników, mogą dostać:



przejściowe wsparcie krajowe w formie Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu;

płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne;

płatności ONW;

płatności ekologiczne;

płatności zalesieniowe.

Aby otrzymać pieniądze z powyższych tytułów, należało ubiegać się o tego typu wsparcie do 25 lipca 2023 roku.

Jakich płatności nie otrzyma się z tytułu małego gospodarstwa?

Płatność dla małych gospodarstw realizowana jest w ramach płatności bezpośrednich. Oznacza to, że zastępuje ona szereg innych dofinansowań gospodarstw rolnych. Dlatego też składając żądanie o przyznanie dopłaty ryczałtowej, nie uzyskamy:



podstawowego wsparcia dochodów;

płatności redystrybucyjnej;

płatności dla młodych rolników;

płatności związanych z produkcją do upraw i zwierząt;

płatności z tytułu ekoschematów.

Warto więc przeliczyć, która forma dofinansowania bardziej się opłaca. Warto przejść na dopłatę ryczałtową, jeśli składało się wniosek tylko o podstawowe wsparcie i np. płatność redystrybucyjną.

Do kiedy i jak składać wniosek o dopłatę do gospodarstwa rolnego?

W celu otrzymania płatności dla małego gospodarstwa rolnego należy złożyć oświadczenie w terminie do 31 sierpnia 2023 roku. Dokument w formie skanu lub zdjęcia należy przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus). Wzór wniosku dostępny jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Osoby chcące wycofać swoje zgłoszenie muszą złożyć stosowne pismo do końca sierpnia. Rolnicy, którzy przekazali oświadczenie mailem lub w formie papierowej, muszą złożyć je ponownie przez aplikację.

Zgodnie z art. 147a ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, w 2023 roku rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw na podstawie złożonego przez niego żądania. Musi jednak spełnić konkretne warunki.



Łączna powierzchnia gruntów wynosi co najmniej 1 ha;

Łączna powierzchnia użytków rolnych do 31 maja 2023 roku nie przekroczyła 5 ha;

W decyzji za 2022 rok o przyznanie płatności bezpośrednich powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej (JPO) jest większa od zera.

Decyzja o dopłacie ryczałtowej

Decyzję o dopłacie przyznaje kierownik biura powiatowego Agencji. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności uwzględnia w całości żądanie rolnika, decyzja zostaje wydana wyłącznie po złożeniu stosownej prośby do urzędu.

Żądanie doręczenia decyzji składa się do kierownika biura powiatowego Agencji. Przekazana zostaje ona w terminie 14 dni od momentu przekazania dofinansowania na konto rolnika.

Niezależnie od powyższego informacje o przyznaniu dofinansowania dostępne są również na Platformie Usług Elektronicznych. Po zalogowaniu do PUE rolnik z menu bocznego w zakładce: „Moje sprawy”, wybiera sekcję: „Płatności obszarowe”.

W przedmiotowej sekcji rolnik ma dostęp do wszystkich spraw z danych kampanii, w których występował z wnioskiem o przyznanie płatności. Po kliknięciu znaku danej sprawy otrzymuje dostęp do pism zgromadzonych w trakcie obsługi spraw przez Biuro Powiatowe. Znajduje się tam także dostęp do decyzji w sprawie płatności.

