Biedronka gotowa na Gang Mocniaków. Nowa promocja zachwyci klientów

Gang nowych maskotek wchodzi do Biedronki. Co roku w okolicach sierpnia i września chwytają one za serca zarówno dzieci jak i dorosłych. Tym razem sklepy odwiedziły Mocniaki, które pomagają poznać supermoce dobrego jedzenia.

Gang Mocniaków to pluszowi następcy słynnych już Słodziaków, Fajniaków czy Bystrzaków. Było ich tyle, że tylko najwięksi fani serii są w stanie zapamiętać wszystkie modele czy rodzaje. Za wszystko odpowiedzialna jest Biedronka, która zachęca do robienia zakupów właśnie poprzez promowanie akcji lojalnościowej. Tym razem znów przygotowała coś niezwykłego. Gang Mocniaków w Biedronce. Rusza słynna akcja Akcje lojalnościowe z maskotkami należą do jednych z najbardziej rozpoznawalnych. Biedronka ruszyła z nową serią Mocniaków, które w ramach promocji będzie można zdobywać za darmo oraz za specjalne znaczki. W najświeższej kolekcji znaleźli się tacy bohaterowie jak: Dynia Dorotka, Krem Krzyś, Napój Norbert, Chleb Henio, Jajko Julek, Oranżada Ola, Woda Werka, Awokado Adaś, Banan, Bene, Rogalik Radzio oraz Parówka Patrycja. Każda z maskotek ma do opowiedzenia swoją historię i jest przedstawicielem żywności o zupełnie innych właściwościach odżywczych. Klienci mogą zdobywać je dzięki zakupom robionym w Biedronce. Wystarczy zbierać naklejki, by odbierać Mocniaki za darmo. Zasady akcji z Mocniakami. To tak zdobędziesz maskotkę z Biedronki Klienci mogą zdobywać naklejki za każde wydane 69 zł w Biedronce. Podana kwota to jeden znaczek. Akcja dotyczy wszystkich osób, zarówno tych, które posiadają kartę lojalnościową Moja Biedronka lub aplikację jak i tych, którzy z nich nie korzystają. Warto wziąć pod uwagę, że zarejestrowani użytkownicy zdobywają dodatkowe znaczki. Bonusowe naklejki dostaje się również za zakup owoców lub warzyw oraz artykułów z serii „Mocny Wybór” czy z oferty specjalnej – za minimum 10 zł. Co ciekawe Biedronka umożliwia też zdobycie naklejki za rozwiązanie quizu dostępnego w aplikacji. Podczas jednej transakcji w sklepie da się otrzymać maksymalnie aż 60 naklejek, te zbierane są na oryginalnej karcie kolekcjonerskiej od 28 sierpnia do 18 listopada. Cała akcja trwa do 2 grudnia. Darmowego Mocniaka otrzymamy za zebranie 60 znaczków, a po zdobyciu 30 możemy otrzymać maskotkę taniej – za 24,99 zł. Regularna cena to 49,99 zł. Jak zwykle cała zabawa na maskotkach się nie kończy, bowiem na klientów czekają również kolorowe książki z Mocniakami w roli głównej. By odebrać produkt za darmo, wystarczy 15 naklejek. Czytaj też:

