Dobry Start. Złożono prawie 4 mln wniosków

Do tej pory złożono 3,69 mln wniosków w ramach wyprawki szkolnej „Dobry start” dla 3,97 mln dzieci – podała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wnioski można składać do końca listopada, ale warto zrobić to przed końcem wakacji, by pieniądze wpłynęły przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Program „Dobry Start”, znany również pod nazwą 300 plus uruchomiono latem 2018 roku. W ramach programu, o środki w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie ucznia: w wieku do 20 lat,

w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością. Rzecznik rządu Piotr Müller na zeszłotygodniowej konferencji prasowej powiedział, że do tej pory na realizację programu wydano z budżetu państwa 1,3 mld zł. – Z programu w 2022 roku skorzystało 4,6 mln dzieci. Rocznie ponad 4 mln dzieci korzystają z programu – dodał. Rzecznik rządu przypomniał, że wnioski można składać do 30 listopada. Jak złożyć wniosek o 300+? Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski drogą online można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

