Pumpkin Spice Latte powraca do Starbucks. Kultowa kawa świętuje swoje 20-lecie

Starbucks to jedna z najbardziej popularnych amerykańskich kawiarni. Od lat zachwyca klientów swoimi napojami czy przekąskami. Poza klasycznymi wariantami na miejscu możemy znaleźć również te specjalne i limitowane, które wracają wyłącznie w konkretnej porze roku. Jako że lato powoli dobiega końca, firma po raz kolejny w swej karierze zapowiedziała Pumpkin Spice Latte.

Pumpkin Spice Latte wraca do Starbucks. To wyjątkowy moment

Pumpkin Spice Latte dostępna jesienią w Starbucks, to nic innego jak mleczna kawa z dodatkiem słodkiego syropu dyniowego, pianką i śmietaną. Zwykle do kupienia jest w wielu rozmiarach i opisywana jako wyjątkowy sezonowy przysmak. Z doniesień firmy wynika, że kultowy napój ma wrócić do menu już w najbliższy czwartek.

To wyjątkowy moment dla Pumpkin Spice Latte, bowiem świętuje ona swoją 20. rocznicę istnienia. To ważne wydarzenie – kawa od lat jest niezawodnym hitem i sprzedaje się w zaskakująco dużych ilościach już od 2003 roku. Wiele osób chwali się jej spożywaniem w mediach społecznościowych i tradycyjnie – chociaż raz w roku – kupuje ją na mieście.

To niejedyny nadchodzący hit w Starbucks. Będą nowości

Jesienne menu w Starbucks to oczywiście nie tylko Pumpkin Spice Latte. Sieć kawiarni zaznacza, że bardzo koncentruje się na przyprawie dyniowej i będzie proponować również inne znane przysmaki i słodkości z nią związane. Choć niektórzy sceptycznie podchodzą, do robienia szumu wokół jesiennych pozycji, to inni wręcz celowo dużo o nich mówią i kupują je przy każdej możliwej okazji.

Już niebawem w Starbucks spróbujemy również kaw typu Pumpkin Cream Cold Brew czy Apple Crisp Oat Milk Macchiato oraz ciasta dyniowego o bogatym aromacie. Znane są również słodkości jak Owl Cake Pop i Pumpkin Cream Cheese Muffin czy rogaliki z pieczonym jabłkiem. Tegorocznymi nowościami mają być mrożone espresso z chrupiącym mlekiem owsianym i mrożoną herbatą chai tea latte z kremem dyniowym.

