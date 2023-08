Rewolucyjna zmiana w bankomatach Euronet. Wypłata gotówki może być trudniejsza

Dziś praktycznie każdy bank dysponuje swoimi maszynami do wypłacania pieniędzy. Choć teoretycznie najbardziej opłaca nam się korzystać z punktów tych placówek, do których przynależymy, to czasem – gdy trudno taki znaleźć – dokonujemy wypłat również u innych operatorów. Jednym z najbardziej znanych jest Euronet. Okazuje się, że teraz wprowadził zmiany, które znacznie utrudniają otrzymywanie gotówki. O co dokładnie chodzi?

Euronet wprowadził zmiany. Bankomaty nie działają tak samo

Okazuje się, że z przyczyn bezpieczeństwa czy wygody banków w bankomatach wprowadzane są zmiany i specjalne limity. Niektóre udogodnienia ułatwiają życie tylko z pozoru. Tak jest właśnie z tym zaproponowanym przez Euronet. Jeden z redaktorów portalu Bankier.pl skarży się, że przed wyjazdem wakacyjnym chciał wypłacić gotówkę i skorzystał właśnie z usługi wspomnianej sieci.

Problemem okazały się nietypowe niespodzianki. Po zmianach w bankomatach Euronet inaczej prezentuje się główne menu. Teraz przycisk typu wypłata gotówki połączony jest z zapytaniem o saldo („Wypłata gotówki i saldo”) – czego wcześniej nie było. Usługa sprawdzenia stanu konta jest płatna i kosztuje nawet 6 zł. Dziennikarz podkreśla, że wcześniej każda z opcji była dostępna osobno, a teraz łatwiej jest się nadziać i kliknąć tę związaną ze sprawdzaniem salda, po jest ustawiona jako domyśla i tuż pod ręką.

Później okazało się, że wypłata typu 2000 zł nie jest możliwa z powodu ograniczeń banku – maksymalnie dało się wyjąć 800 zł. Sposobem na obejście tego było wykonanie kilka wypłat pod rząd, co znacznie wydłużało cały proces. Oczywiście każda wypłata kosztowała swoje – Euronet nalicza zwykle po 5 zł.

Euronet tłumaczy się ze zmian

Wspomniany redaktor zapytał firmę Euronet o wprowadzone innowacje ubolewając nad tym, że nie sprzyjają one użytkownikom. Ta w odpowiedzi dla portalu Bankier.pl odpisała: „Transakcje, Wypłata PLN i Zapytanie o saldo są oferowane w bankomatach Euronetu od lat. Natomiast obecnie na ekranie wyboru transakcji zapewniliśmy naszym klientom większy zakres wyboru tych usług, czyli możliwość dokonania obu czynności podczas jednej transakcji po wybraniu „Wypłata PLN i saldo” lub każdej z nich osobno „Wypłata gotówki PLN” lub „Zapytanie o saldo”, jednak wybór zawsze należy do klienta. Euronet nie pobiera opłat za wypłatę PLN i zapytanie o saldo, prosimy o sprawdzenie tabeli opłat i prowizji swojego banku (wydawcy karty)”.

Ostatecznie sytuacja w bankomatach Euronet wygląda tak, że większość osób może wypłacić z nich jednorazowo maksymalnie 800 zł. Wyjątkiem są klienci banków, które udostępniły wyższe limity wypłaty dla swoich klientów na podstawie umów z Euronetem. W wielu przypadkach może się okazać, że zamiast korzystania z maszyny bardziej opłacalne będzie odwiedzenie stacjonarnej placówki swojego operatora. Trzeba tez uważać, by przez przypadek nie kliknąć przycisku sprawdzania stanu konta.

