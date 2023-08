Lody w Biedronce za 1 zł. Doskonała promocja na początek roku szkolnego

Powrót do szkoły po wakacjach bywa stresujący, a by umilić ten czas, warto wybrać się na lody. Każdy, komu zależy na niedrogiej propozycji, może kupić produkty z Biedronki. Od 28 sierpnia do 2 października mamy okazję kupić lody familijne za jedyną złotówkę.

Lody w Biedronce za 1 zł. Akcja dotyczy konkretnego produktu

Biedronka przeceniła wszystkie opakowania dużych lodów familijnych Marletto o pojemności 900 ml. Do dyspozycji mamy wiele ciekawych smaków m.in. takich jak biała czekolada z maliną, wiśniowe brownie, sernik jagodowy, tiramisu, słony karmel i wiele innych. W poszczególnych dniach za każde drugie opakowanie zapłacimy wyłącznie złotówkę.

Produkty wspomnianej marki można mieszać dowolnie, co oznacza, że rabat zostanie uznnany nawet gdy wybierzemy dwa opakowania kompletnie różnych smaków. Warto pamiętać, że obowiązkowe jest bycie posiadaczem karty Moja Biedronka, ponadto istnieje limit lodów na jeden paragon – maksymalnie 3 opakowania z rabatem.

To nie koniec promocji na loty. Za te również zapłacimy mniej

Choć możliwość zakupu lodów za 1 zł wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, to nie należy zapominać o innych zniżkach związanych z takimi przysmakami. Jeśli mowa o asortymencie Marletto – mniej wydamy też za mniejsze opakowania o pojemności 500 ml. Przy zakupie innych produktów za minimum 199 zł, drugie opakowanie z serii truskawka, orzech makadamia, belgijska czekolada czy słony karmel zapłacimy o 50 proc. mniej. Przykładowo jeśli tradycyjnie opakowanie kosztuje 13,95 zł, teraz mamy szansę zapłacić wyłącznie 6,97 zł.

W tym przypadku klienci również muszą pamiętać o limicie – jednego dnia skorzystamy maksymalnie z dwóch opakowań promocyjnych. Promocja dotyczy wyłącznie posiadaczy karty lojalnościowej lub aplikacji.

Podczas robienia zakupów w Biedronce warto pamiętać, że do sieci wróciła popularna akcja z gangami maskotek. Tym razem na półki zawitały Mocniaki, które można odbierać po zebraniu odpowiedniej liczby naklejek.

Czytaj też:

Masło w Lidlu za 3,19 zł. Taka cena to hit tygodniaCzytaj też:

Niespodziewany komunikat w Biedronce. Sieć wyjaśnia o co chodzi