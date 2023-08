Lada dzień ruszy wypłata 14. emerytur. Morawiecki pisze do emerytów

„Po drugie – decyzją Rady Ministrów14. emerytura w tym szczególnie trudnym roku będzie wyższa o ponad 1000 zł brutto. Oznacza to, że osoby uprawnione otrzymają w tym roku w ramach »czternastki« aż 2650 zł brutto” – czytamy dalej.

Nie wszyscy uprawnieni dostaną „czternastkę” w takiej samej wysokości. W kwocie 2200 zł netto otrzymają ją osoby, których świadczenia emerytalne nie przekraczają 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada złotówka za złotówkę.

Premier podkreślił też uwagę, że od 2015 r. do dziś minimalna emerytura wypłacana przez ZUS wzrosła z 880,45 zł brutto do 1588,44 zł brutto. Przypomniał że seniorzy mogą też liczyć na 13. emeryturę, program „Mama 4 plus”, emeryturę bez podatku do 30 tys. zł rocznie oraz wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów z programu „Senior plus”.

„Dalsze rządy Prawa i Sprawiedliwości to gwarancja, że te wszystkie programy nie tylko będą utrzymane, ale będą dalej rozwijane” – zakończył premier.

14. emerytura. Ile wyniesie dodatkowe świadczenie

Powiedzieliśmy już, że „czternastkę” w pełnej kwocie otrzymają osoby pobierające emerytury minimalne (1588 zł brutto). Jeśli do kogoś wpływa 2 tys. zł brutto, może liczyć na dodatkowe 2153 zł netto jednorazowego wpływu. Przy emeryturze w wysokości 2500 zł będzie to 2093 zł, a przy 3 tys. zł – 2014 zł. „Czternastka”, która zasili konto osoby otrzymującej emeryturę w wysokości 3150 zł wyniesie 1896 zł. Emeryci otrzymujący 3700 zł brutto dostaną dodatkową emeryturę w kwocie 1461 zł.

Dla kogo 14. emerytura?

Czternastki otrzymają osoby pobierające:

emerytury i renty – w systemie powszechnym, rolników i służb mundurowych,

emerytury pomostowe,

świadczenia i zasiłki przedemerytalne,

renty socjalne

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

rodzicielskie świadczenia uzupełniające

świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

renty inwalidów wojennych i woskowych.

Rząd szacuje, że grupa, do której dotrze to wsparcie, to blisko 9 mln osób. Około 6,8 mln Polaków ma uzyskać świadczenie w pełnej wysokości, a niemal 2 mln w mechanizmie złotówka za złotówkę – informuje „DGP”.

Dr Antoni Kolek wylicza „absurdy 14. emerytury”

Mechanizm rządzący 14. Emeryturą skwitował ekspert emerytalny dr Antoni Kolek.

– Ci, którzy dostaną 14. emeryturę, ucieszą się, ale jest wiele osób, które mają świadomość, że zostały przez państwo oszukane. Nasz system emerytalny został ufundowany na przeświadczeniu, że im dłużej pracuję, tym wyższa emeryturę dostanę – powiedział w rozmowie z serwisem InnPoland. – 14 emerytura to nie emerytura, bo nie jest powiązana z odprowadzonymi składkami – dodał.

Aby unaocznić, jak niedopracowanym projektem jest 14. emerytura, ekspert emerytalny przygotował „listę absurdów”. Wyobraźmy sobie 21-letniego studenta pobierającego rentę rodzinną i emeryta mającego 50 lat stażu pracy, który wypracował sobie świadczenie w kwocie przekraczającej 5 tys. zł. W tej parze 2200 zł (uśrednione) dostanie student, a nie senior, który zgodnie z zasadami tworzącymi system emerytalny sobie to świadczenie wypracował. Dostanie je również – w pełnej kwocie – obcokrajowiec, który przez miesiąc pracował w Polsce i ma prawo do emerytury w naszym kraju, choćby ta emerytura wynosiła 1 grosz miesięcznie.

Czytaj też:

14. emerytura. Wyliczamy, jakiej wysokości świadczenie dostaną emeryciCzytaj też:

„Absurdy 14. emerytury”. Ekspert emerytalny punktuje rządowy pomysł