Plecak, piórnik, zeszyty. lle wydamy na wyprawkę szkolną?

Wyprawka szkolna to niezbędnik każdego ucznia tuż obok podręczników czy zeszytów ćwiczeń. Do jej skompletowania potrzeba wielu elementów oraz dużej dozy cierpliwości. Szczególnie teraz, kiedy do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już tak niewiele czasu. Osoby udające się na zakupy na ostatnią chwilę powinny upewnić się, ile pieniędzy pozostawią w sklepie.

Akcja szkoła. Liczne promocje w sklepach

Dużo sieci handlowych świadoma jest tego, że część rodziców decyduje się na zakupy nawet po rozpoczęciu roku szkolnego. Wszystko ze względu na fakt, że to dopiero na zajęciach nauczyciele podają wymagania co do swojego przedmiotu. Dlatego też na przełomie sierpnia i września w wielu sklepach rusza specjalna promocja szkolna.

Według badania wykonanego przez Huawei aż 2/3 Polaków czeka na wyprzedaże z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Aż 22 proc. z zakupów w promocji to właśnie artykuły szkolne i biurowe. Dodatkowo Polacy przyznali się, ile planują wydać w trakcie obniżek cen. Prawie połowa respondentów przyznała, że maksymalna kwota do wykorzystania nie przekroczy 500 zł.

Ile kosztuje plecak, zeszyty czy zawartość piórnika?

Udając się na zakupy, musimy wiedzieć dokładnie co kupić i ile mniej więcej może to kosztować. W przypadku piórnika jego cena może wynosić 20-30 zł, lecz jego cena uzależniona jest od jego pojemności czy materiału wykonania. Do tego należy doliczyć długopisy, ołówki, gumkę, temperówkę, linijkę czy cyrkiel. To dodatkowy wydatek rzędu 40-60 zł.

Większym wydatkiem jest plecak szkolny. Jego atutem jest fakt, że tak samo, jak piórnik, może być kupiony raz na kilka lat. Możemy za niego zapłacić zaledwie 40 zł, lecz znajdą się także takie, które kosztują ponad 130 zł. Do plecaka należy również włożyć zeszyty, których ceny również są bardzo od siebie różne. Za niektóre zapłacimy mniej niż 2 zł, a są takie, które kosztować będą nawet kilkadziesiąt złotych.

Dodatkowy obowiązkowy wydatek dotyczy przyborów na plastykę. Wtedy rodzice muszą dodatkowo wydać na bloki, farby, plastelinę czy pędzelki. Można poszukać pojedynczo każdego artykułu. Istnieją jednak gotowe zestawy, które kosztują od 40 do nawet 100 zł. Do tego dokupić należy także strój do wychowania fizycznego. Koszulka, spodenki i buty dla dziecka kosztować nas mogą 50-80 zł.

Gotowi na pojawienie się w klasie

Po przeliczeniu wszystkich wydatków okazuje się, że za wszystkie niezbędne rzeczy do szkoły zapłacić należy od ok. 230 zł (zależy od ilości zeszytów) do nawet 500 zł. Tyle kosztować może zestaw dla ucznia szkoły podstawowej. W przypadku uczniów szkół średnich wydatek będzie dużo większy. Powodem takiej sytuacji, jest fakt, że w dalszej edukacji podręczniki i zeszyty ćwiczeń nie są już bezpłatne.

Wszystkie podane powyżej wydatki są głównie niezbędne na początku roku szkolnego. Nie oznacza to jednak, że na tym zakupy się kończą. W trakcie roku konieczne będzie dokupienie zeszytów, przedmiotów do plastyki czy dodatkowego stroju na WF. Oprócz tego rodziców czekać będą jeszcze składki na różnego rodzaju wydarzenia szkolne czy wydatki związane z wycieczkami.

Jak zaoszczędzić na wyprawce?

Dużym wsparciem dla rodziców jest program „Dobry start 300 plus”. Dzięki niemu niezależnie od otrzymywanych dochodów mogą uzyskać 300 zł dofinansowanie wyprawki szkolnej. Świadczenie obejmuje uczniów w szkołach podstawowych, średnich i innych placówkach oświatowych. Warunkiem jest, aby uczeń nie miał ukończonych 20 lat (w przypadku niepełnosprawności – 24 lat).

Pomimo konieczności zrobienia zakupów jak najszybciej, zwrot z programu możliwy jest również w późniejszym terminie. Wnioski można składać do końca listopada. Oprócz tego rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o stypendium socjalne. Wynosi ono nawet do 250 zł miesięcznie. Dokładna kwota uzależniona jest od dochodu rodziny.

