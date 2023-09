Shein zaskoczyło nowym pomysłem. Chce sprzedawać swoje produkty stacjonarnie

Shein to znana platforma sprzedażowa związana z modą. Klienci od lat mogą na niej znaleźć ubrania, buty i wiele dodatków. Produkty dostępne online pochodzą z Chin i przysyłane są do Europy właśnie stamtąd. Co ciekawe ze względu na szeroki wybór asortymentu i niskie ceny, miłośników sklepu jest naprawdę dużo. Teraz okazuje się, że asortyment będzie można znaleźć też stacjonarnie. Wszystko dzięki sprytnemu pomysłowi.

Shein stacjonarnie? Nadchodzi rewolucja

Chiński gigant rozpoczął współpracę z inną znaną sieciówką, która posiada swoje sklepy stacjonarne. Mowa o marce Forever 21, która jeszcze kilka lat temu miała swoje butiki w Polsce. Do czasu ogłoszenia bankructwa i całkowitego wyjścia z naszego rynku można było taki znaleźć m.in. w łódzkim centrum handlowym Manufaktura.

Pomimo że Forever 21 nie cieszył się zbyt dużym powodzeniem, to wciąż świetnie radzi sobie w wielu innych krajach m.in. w Stanach, Meksyku czy Ameryce Południowej. Teraz ma zacząć współpracę z Shein i sprzedawać produkty z platformy w swoich salonach.

Połączenie sił dwóch znanych marek ma pozwolić osiągnąć sukces i zwiększyć zyski ze sprzedaży. Dzięki współpracy chińska marka będzie miała szansę na dotarcie do jeszcze większego grona odbiorców, m.in. tego, które z różnych powodów nie lubi robić zakupów drogą internetową.

Tu skorzystamy ze stacjonarnego Shein

Nowa współpraca będzie możliwa dzięki tamu, że spółka Sparc Group, która jest właścicielem Forever 21, zostanie mniejszościowym udziałowcem w Shein. Chiński gigant z kolei dostanie jedną trzecią udziałów w Sparc. Dzięki tamu zyskają obaj przedsiębiorcy – ubrania marki Forever 21 trafią na platformę online która sprzedaje do ponad 150 krajów i ma społeczność w social mediach, liczącą ponad 250 milionów osób, a asortyment Shein zobaczymy na stałe stacjonarnie w ofercie Forever 21.

Choć na ten moment nie są znane terminy wprowadzania zmian i rozpoczęcia współpracy, to wiadomo, że produkty z Shein dostępne będą stacjonarnie wszędzie tam, gdzie znajdziemy butki Forever 21. Jako że nie ma ich już w Polsce, niestety dla osób z naszego kraju dostęp do produktów nadal będzie obowiązywał wyłącznie online.

