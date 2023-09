Żabka wprowadza zmiany. Są dodatkowe opcje abonamentu na kawę

Żabka wprowadziła nowe typy kawonamentu i wyszczególniła jego trzy rodzaje. Wszystko po to, by do korzystania z usługi zachęcić jeszcze więcej osób. Miłośnicy picia kawy na wynos w biegu będą zachwyceni. Opcja subskrypcyjna pozwali sporo zaoszczędzić. Ile wydamy na poszczególne opcje?

Nowe opcje abonamentu z Żabki

W opcji kawonamentu mini z Żabki klienci mają do wykorzystania 7 kaw, za które trzeba zapłacić 19,99 zł. Co ważne, pakiet ważny jest 10 dni. W opcji średniej – midi – mamy do wykorzystania 15 kaw w ciągu 30 dni – całość kosztuje 39,99 zł. Jest jeszcze największa i najdroższa opcja za 59,99 zł – również ważna 30 dni. Dzięki niej kawę możemy otrzymywać każdego dnia.

Żabka rozszerza swój obecny pakiet, bo zainteresowanie kawą jest dość spore. Z doniesień przedstawicielu sklepu wynika, że w pierwszym miesiącu po premierze kawonamentu Żabka sprzedała ponad 6 500 subskrypcji.

– Wypracowane rozwiązanie nie tylko pozwala sprzedawać kawę w tym nietypowym modelu biznesowym, ale także umożliwia rozwój strategii subskrypcji dla innych kategorii produktowych. Wykupując miesięczną subskrypcję, klient ma możliwość odbioru dowolnej kawy raz dziennie przez 30 dni, płacąc średnio 1,61 zł za jedną. Jest to możliwe, ponieważ sklepy Żabka są otwarte w niedziele i święta państwowe – tłumaczyła kilka miesięcy temu sieć Żabka.

Tak skorzystasz z abonamentu z Żabki

Cały mechanizm abonamentu na kawę związany jest z aplikacją sklepu Żappka. Wystarczy, że użytkownicy uruchomią oprogramowanie i wybiorą z listy możliwych subskrypcji opcję „kawonament”. Następnie trzeba go aktywować i wybrać metodę płatności. Po opłaceniu wszystkiego z góry, możemy zacząć korzystać.

Do wyboru mamy klasyczne rodzaje kaw jak biała, czarna, cappuccino, latte, flat white, cortado, espresso, espresso doppio, a nawet napój czekoladowy. Czy mieliście już okazję korzystać z kawowej subskrypcji?

