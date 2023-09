Zara zamyka część sklepów w Polsce. Tu ich już nie zobaczymy

Zara to znana sieć modowa, która co rusz zaskakuje klientów nie tylko nowymi kolekcjami, ale też pomysłami biznesowymi. Całkiem niedawno postanowiła postawić na sprzedaż ubrań używanych i testuje to rozwiązanie w kilku krajach. Niestety z powodów ekonomicznych marka nie zamierza utrzymywać przy życiu wszystkich swoich placówek. Z Polski znika ich kilka.

Zara likwiduje sklepy w Polsce. Tu ich nie będzie

Zara zamknęła do tej pory dwa sklepy – jeden w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, a drugi w Poznań Plaza w Poznaniu. Teraz podjęto decyzję o zlikwidowaniu salony w CH Galaxy w Szczecinie. Wszystko po to, by postawić wyłącznie na topowe salony, których utrzymanie się opłaca najbardziej.

Choć firma może pochwalić się zyskiem w Polsce w wysokości 6,04 mln złotych, to zamierza kontynuować sprzedaż wyłącznie w pozostałych placówkach. Aktualnie u nas znajduje się 41 sklepów marki, gdzie klienci znajdują odzież, buty, bieliznę i inne akcesoria odzieżowe dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Co istotne, sprzedaż prowadzona jest zarówno stacjonarnie jak i online. Warto zauważyć, że sieć reaguje na sytuacje na rynku i podnosi ceny, ostatnio taki ruch tłumaczyła chęcią poprawy jakości ubrań.

Zara w Polsce. Tak wyglądają obecnie jej wyniki

Po tym jak Zara porównała swoje obecne wyniki z ubiegłym rokiem, wywnioskowała, że jej przychody netto wzrosły. Odnotowano przychód 2 063,3 mln zł, podczas gdy wcześniej wynosił on 1 488,5 mln zł – to aż o 38 proc. więcej. Marka regularnie stara się udoskonalać swoje sklepy i inwestować w placówki najbardziej dochodowe. Przykładowo w styczniu 2023 roku rozpoczęto generalny remont sklepu w Galerii Mokotów w Warszawie. Sklep został powiększony i odświeżony. Wiadomo, że sieć planuje też powiększenie powierzchni handlowej w CH Arkadia w Warszawie i w CH Kaskada w Szczecinie.

Jeśli mowa o wzroście rentowności firmy, to wiadomo, że Zara może pochwalić się zyskiem operacyjnym (EBIT), który w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się – z 22 mln do 39 ml. Jeśli martwicie się, że sklepy całkowicie znikną z Polskie, to na pewno bez powodu. Mimo niektórych zamknięć sieć radzi sobie u nas bardzo dobrze.

