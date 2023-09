Wielkie promocje w ramach Allegro Days. Oto co można kupić taniej

W ramach wrześniowych promocji Allegro Days niektóre produkty można kupić nawet o 40 proc. taniej. Akcja wystartowała 4 września i to już 10. edycja tego typu na polskim rynku – teraz po raz pierwszy ma charakter międzynarodowy. Dotychczas zaoferowano klientom około 30 mln towarów o obniżonych cenach. Jak jest tym razem?

Promocje w ramach Allegro Days. To można kupić

W tym roku z Allegro Days korzystają nie tylko Polacy, ale i Czesi. Na wszystkich czekają promocyjne produkty w specjalnej zakładce festiwalowej. Można z nich korzystać do 10 września. Przedstawiciele platformy zapewniają, że to doskonała okazja, by zaoszczędzić na przedmiotach związanych z powrotem do szkół – warto zwrócić uwagę na przybory papiernicze, plecaki, zabawki edukacyjne czy obuwie sportowe.

W ramach promocji znajdziemy nie tylko asortyment związany ze szkołą. Na klientów czeka też cała gama elektroniki i gier. Na platformie znajdziemy m.in. zegarek męski Casio G-Shock, hulajnogę Raven, odtwarzacz mp3 WMA oraz grę Diablo IV na PS4.

Akcja Allegro Days cieszy się dużą popularnością

To nie pierwszy raz w tym roku jak możemy skorzystać z czegoś typu Allegro Days. Podobne akcje promocyjne widzieliśmy już na początku sierpnia i lipca. Jest to rodzaj comiesięcznej oferty największego marketplace w Polsce. Firma działa podobnie jak wiele innych znanych platform sprzedażowych – jej pomysł kojarzy się m.in. z dorocznym Amazon Prime Day czy chińskim Dniem Singla i Black Friday.

Wspomniane dni promocyjne pozwalają zwiększać zyski i przekonywać do siebie jeszcze większą grupę osób niż zwykle. Okazuje się, że przychody największych platform Państwa Środka tj. Alibaby czy JD.com sięgają podczas podobnych akcji ponad 130 mld dolarów. Co wy sądzicie o tego typu ofertach? Chętnie z nich korzystacie?

