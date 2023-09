Nadchodzi promocyjny hit. Lidlomix będzie tańszy aż o 500 zł

Robot kuchenny Lidla, czyli wielofunkcyjny Monsieur Cusine Smart od lat znany jest jako tańszy zamiennik Thermomixa. Oba urządzenia bywają porównywane do siebie pod względem funkcjonalności. Dla niektórych propozycja z dyskontu jest naprawdę korzystnym rozwiązaniem, które pozwala osiągnąć satysfakcję podczas przygotowywania posiłków. Od 11 do 13 września znów zobaczymy gadżet na półkach sklepu.

Lidlomix w promocji. Tylko przez trzy dni

Robot kuchenny z Lidla będzie dostępny w promocji. Klienci, zamiast płacić za niego 2499 zł, będą mogli wydać 1999 zł, czyli o 500 zł mniej. Aby skorzystać, należy aktywować kupon w aplikacji lojalnościowej sklepu. Siec podkreśla, że podana cena jest najniższą z 30 dni przed wspomnianą obniżką.

To nie pierwszy raz jak Lidl oferuje taki rabat, powraca on regularnie co jakiś czas i wielu klientów wyczekuje na moment, kiedy będzie mogło skorzystać. Co ważne produkt znajdziemy nie tylko stacjonarnie, ale również online.

Do Lidlomixa będzie można dobrać specjalne akcesoria. Sieć zaprezentowała w gazetce specjalne książki kucharskie za 19,99 zł, przystawkę do sokownika za 119 zł oraz nasadkę tnącą z tarczą ze stali nierdzewnej za 169 zł. Asortyment ma pasować do wszystkich rodzajów robota, nawet tych starszych wersji.

Lidlomix z Lidla daje wiele możliwości

Lidlomix to potoczna nazwa robota kuchennego, który pozwala na wygodę i różnorodność w trakcie gotowania. Urządzenie jest nowoczesne – posiada m.in. dotykowy ekran i opcję Wi-Fi. Ponadto umożliwia wyrabianie ciasta, gotowanie na parze, zagniatanie, ubijanie, rozdrabnianie, miksowanie, smażenie, ważenie, siekanie i wiele innych – funkcji jest aż 15!

Samo urządzenie składa się z pokrywy, wkładki do gotowania na parze, nakładki do gotowania na parze, wkładu do gotowania, miarkę w środku oraz ergonomiczny uchwyt umożliwiający trzymanie pojemnika jedną ręką, ostrzy, pokrywy z otworem do napełniania, nasadki do ubijania, miski do mieszania i szpatułki z silikonową końcówką.

