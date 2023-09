Ta promocja to szaleństwo. Od 11 września w Biedronce taniej o 50 proc.

Wyprzedaż w Biedronce potrwa od 11 do 13 września. Przez najbliższe trzy dni będzie można nabyć odzież, obuwie, dodatki do odzieży oraz wiele tekstyliów tańszych o 50 proc. Rabat nalicza się pod jednym warunkiem. Sprawdziliśmy, co trzeba wiedzieć.

Wyprzedaż w Biedronce. Produkty tańsze o połowę

Z rabatu – 50 proc. na artykuły przemysłowe skorzystamy pod warunkiem zakupu m.in. dwóch sztuk. Można je mieszać dowolnie i wybierać spośród różności. Akcja obowiązuje nie tylko większe przedmioty, ale również drobnostki jak okulary, torebki czy czapki. Załapią się tylko klienci, którzy są posiadaczami karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach m.in. limicie dziennym – 6 artykułów na jeden paragon i kartę oraz o tym, że akcja nie łączy się z innymi – poza voucherami. Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów, więc część z nich może zniknąć ze sklepów przed końcem zapowiadanego terminu.

Ważny haczyk. Wyprzedaż w Biedronce bez tych produktów

Z wyprzedaży Biedronki wykluczono kilka artykułów. Rabat nie dotyczy m.in. tych od marki Kubota, Hi Mountain czy Gatta Moments. Tak naprawdę to tylko nieliczne wyjątki, zaś o większość nie trzeba się martwić. W razie wątpliwości zawsze warto podejść do kogoś z obsługi i dopytać o szczegóły lub konkretny towar.

Należy pamiętać, że w dyskoncie trwa też akcja z Gangiem Swojaków. Za zakupy można odbierać znaczki, które wymieniane są na maskotki z limitowanej serii. Warto zwracać uwagę, na asortyment, który gwarantuje zdobycie dodatkowych naklejek. Ostatnio okazało się, że są ukryte metody, by z nich skorzystać.

Ponadto jak co tydzień w Biedronce skorzystamy znów z darmowych artykułów sprzedawanych w ramach 1+1 gratis, a także z promocji w sklepie online Biedronka Home. Jesteście gotowi na te atrakcje?

