Waloryzacja emerytur w 2024. Tyle otrzymają seniorzy

Emerytury w 2024 roku zapowiadają się całkowicie zmienione względem poprzedniego roku. Nie dość, że nadejdzie kolejna waloryzacja, to jeszcze kontynuowany będzie program „300 plus”. Dodatkowo zmieniający się poziom inflacji może doprowadzić do ponownego uruchomienia waloryzacji kwotowej. Jednakże na dokładne informacje w tej sprawie zmuszeni jesteśmy jeszcze poczekać.

Emerytura w 2024 roku. Jaka wysokość waloryzacji?

Rok 2024 przyniesie zmiany głównie w wysokości emerytury minimalnej. Planowane jest wprowadzenie waloryzacji procentowej, która w tej chwili prognozowana jest na poziomie 12,3 procent. To duża zmiana w porównaniu z 2023 rokiem. Wtedy waloryzacja wyniosła 14,8 procent, a osoby z minimalną kwotą świadczenia otrzymały gwarantowane 250 zł.

Po zmianach w kwotach emerytur w lipcu 2023 roku, kwota minimalnego świadczenia wyniosła 1588,44 zł. Oznacza to, że przy pozostawieniu wskaźnika na poziomie 12,3 procent, najniższa emerytura miałaby wzrosnąć do 1783,81 zł brutto. Jest to wzrost o 195 złotych. Jednakże do końca roku jeszcze pozostało kilka miesięcy, co oznacza, że wskaźnik może wciąż ulec zmianie. Nie ma również pewności, że tym razem rząd zaproponuje waloryzację kwotową.

Najniższa emerytura a trzynastka i czternastka

Przy temacie waloryzacji emerytur nie można zapomnieć o 13. i 14. emeryturze. Te również ulegną zmianie od marca 2024 roku. Wraz z wzrostem kwoty emerytury, te świadczenia również ulegną zmianie. Wciąż jednak dodatki te wynosić będą wartość minimalnego świadczenia emerytalnego – 1783,81 zł.

Waloryzacja emerytury. Ile seniorzy otrzymają w 2024 roku?

Na podstawie prognozowanego wskaźnika możemy obliczyć nie tylko kwotę minimalnej emerytury. Poniżej przedstawiamy przykłady:



przy emeryturze rzędu 1800 zł brutto seniorzy otrzymają 221 zł podwyżki;

przy emeryturze wynoszącej 2300 zł brutto, od 2024 roku wzrośnie ona o 283 zł;

emeryci posiadający emeryturę wynoszącą 3000 zł dostaną dodatkowe 369 zł.

