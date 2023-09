Wybory parlamentarne 2023. Ile można zarobić w komisji wyborczej?

Do komisji wyborczej mogą dołączyć jedynie osoby posiadające prawa wyborcze. Oznacza to, że muszą być one pełnoletnie i mieć obywatelstwo polskie. Ich adres zamieszkania musi należeć do obszaru województwa, w którym działa dana komisja. Komisja natomiast musi zostać zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Wyborców. Sprawdźmy, ile zarobi osoba działająca w tej komisji.

Komisja wyborcza 2023. Kto nie może działać przy wyborach?

Istnieje więcej zastrzeżeń co do kandydatów niż wymagań. Kandydatem do komisji nie może być:



kandydat w wyborach;

komisarzy wyborczy;

pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego;

urzędnik wyborczy;

mąż zaufania;

obserwator społeczny;

osoba bliska kandydata startującego w wyborach (małżonek, rodzeństwo, dzieci).

Państwowa Komisja Wyborcza podała cenę za pracę w komisji wyborczej

Za udział w pracach i szkoleniach komisji przysługuje stosowna dieta. Nie inaczej będzie w przypadku wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Przewodniczący komisji za swoją pracę otrzyma 800 zł, natomiast jego zastępcy – 700 zł. Zarobią na tym także członkowie komisji, dla których przygotowana jest pensja w wysokości 600 zł.

Jakie zadania będzie musiała zrealizować komisja, aby otrzymać wynagrodzenie?



przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscach i czasie głosowania;

ustalanie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;

przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Wybory 2023. Do kiedy zgłosić się na kandydata do komisji?

Chętni na zostanie członkiem obwodowej komisji wyborczej muszą skontaktować się z komitetem wyborczym. Można również samodzielnie zgłosić kandydaturę w urzędzie gminy lub u komisarza wyborczego. Zgłoszenia przyjmowane są przez urzędników wyborczych wybranych dla gminy, w której siedzibę posiada dana komisja.

Termin na zgłaszanie kandydatów obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 roku. Dokładny skład każdej z zarejestrowanych komisji ogłoszony zostanie 25 września 2023 roku. Należy pamiętać jednak, że samo zgłoszenie nie gwarantuje dostania się do składu komisji.

